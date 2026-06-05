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Najveći hrvatski talent uoči Svjetskog prvenstva: 'Ne osjećam pritisak'

Najveći hrvatski talent uoči Svjetskog prvenstva: 'Ne osjećam pritisak'
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Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Utakmica sa Slovenijom igra se u nedjelju 7. lipnja od 20:45

5.6.2026.
18:11
Sportski.net
Goran Kovacic/PIXSELL
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Hrvatska će u nedjelju u Varaždinu odigrati svoju drugu pripremnu utakmicu prije puta na Svjetsko prvenstvo u Sjevernu Ameriku. Protivnik Vatrenih će biti Slovenija, a utakmicu su najavili Luka Vušković i Dominik Kotarski:

"Brzo nam je prošao ovaj dio priprema. Dobro smo se pripremili u Rijeci i imali smo jako dobre uvjete. Fenomenalno je iskustvo biti dio reprezentacije na velikom natjecanju", rekao je Kotarski pa nastavio:

"Sezona rezultatski nije bila najbolja, ali bila je s moje strane vrlo poučna. Puno toga sam vidio i pametniji sam nakon prošle sezone. Izborio sam se s kritikama nakon nekih loših utakmica. Bilo je to veliko iskustvo za mene. Možemo biti zadovoljni jer imamo puno kvalitetnih golmana pa možemo biti mirni. Nisam imao neki strah", rekao rezervni vratar Vatrenih.

Pun je samopouzdanja i Luka Vušković:

"Zadnja pripremna utakmica za Svjetsko. Moramo je shvatiti maksimalno ozbiljno. Zadovoljan sam sa sezonom. Bilo je dosta segmenata gdje sam mogao bolje, ali sam presretan, te idem na Svjetsko prvenstvo bez pritiska. U klubu sam imao top suigrače i top trenere. Ne znam je li mi bolje u reprezentaciji ili u klubu, što se tiče pritiska. Iskreno, nisam baš neki najveći taktičar. Imamo prostora za napredak, ali idemo dobrim putem i možemo odigrati dobro u više formacija. Odigrali smo dobre utakmice s trojicom iza, a iz utakmice s Belgijom mogli smo puno naučiti", zaključio je Vušković.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Luka VuškovićDominik KotarskiHrvatska Nogometna Reprezentacija
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