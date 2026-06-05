Žestoke kritike na račun Norveške reprezentacije: 'Dresovi su ekstremno desni'

Manje od tjedan dana dijeli nas od početka Svjetskog prvenstva. Neke se reprezentacije već nalaze na američkom kontinentu, dok se druge tek pripremaju za dugačko putovanje.

Jedna od njih je i reprezentacija Norveške. Skandinavci na svjetskoj smotri nisu nastupili od 1998. godine pa su odlučili svoj put na ovo prvenstvo obilježiti na poseban način. Naime, Norveški nogometni savez objavio je fotografiju Erlinga Haalanda i ostalih zvijezda reprezentacije u vikinškoj ratničkoj odjeći, okruženih brodovima u jednom norveškom fjordu. Međutim, taj potez nije se svima svidio.

Novinar lista Morgenbladet, Markus Slettholm, fotografije je ocijenio "šovinističkima i isključujućima“. U razgovoru za NRK otišao je i korak dalje, izjavivši da ga sve "podsjeća na ono čime su se neonacisti bavili prije desetak godina“.

Sličnog stava bila je i istraživačica te akademkinja Jane Haug Skjoldli, koja je nedavno za list Klassekampen ustvrdila da se norveški dresovi za Svjetsko prvenstvo mogu smatrati "hipermaskulinima i desničarsko-ekstremističkima“, ponajprije zbog činjenice da na leđima imaju ispisane rune, simbol popularan među krajnje desnim krugovima. Skjoldli je rekla da su ti elementi "nesretni i tipični za neonacistički i fašistički simbolički jezik“. Službeno fotografiranje reprezentacije samo je pojačalo takve kritike.

Foto: Heiko Junge/NTB Scanpix/Profimedia

Nakon izbijanja polemika oglasio se i autor fotografija David Yarrow, koji je za The Athletic rekao: "Volim fotografirati ljude na neuobičajen način. Znao sam da bi ovo moglo izazvati kritike, ali htio sam se poigrati osjećajem putovanja koje podsjeća na Vikinge, kao da plove prema Americi.“