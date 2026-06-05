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Fabregas i Como drže čvrst stav: 'Baturina vrijedi najmanje 80 milijuna eura'

Fabregas i Como drže čvrst stav: 'Baturina vrijedi najmanje 80 milijuna eura'
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Foto: Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia

Kako navodi Di Marzio, klub trenutno nema namjeru prodavati ovog talentiranog veznjaka i jedino bi razmatrao ponude u visini od oko 80 milijuna eura.

5.6.2026.
16:21
Sportski.net
Sportimage, Sportimage Ltd/Alamy/Profimedia
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Martin Baturina, bivši nogometaš Dinama, danas je jedno od najvećih iznenađenja talijanske Serie A kao član kluba Como, koji predvodi Cesc Fabregas. Mladi hrvatski veznjak istaknuo se kao ključni igrač u sjajnoj sezoni, što je privuklo pažnju brojnih velikana europskog nogometa.

Prema izvještajima talijanskog novinara Gianluce Di Marzia, za Baturinu su zainteresirana barem dva neimenovana Premier ligaška kluba, koji su spremni ponuditi iznos između 50 i 55 milijuna eura. Već ranije su preliminarne ponude pokazali i Bayern München te drugi europski klubovi. Međutim, uprava Coma zauzela je vrlo čvrst stav prema mogućim transferima.

Kako navodi Di Marzio, klub trenutno nema namjeru prodavati ovog talentiranog veznjaka i jedino bi razmatrao ponude u visini od oko 80 milijuna eura. Taj iznos smatraju pragom koji bi opravdao prodaju igrača koji je ove godine proslavio svoj 23. rođendan. .

Uprava Coma čvrsto stoji iza svoje odluke, jasno poručujući da će Baturina ostati u timu osim ako ne stigne ponuda koja će značajno nadmašiti tržišnu vrijednost. Jasno je da je ovaj mladi hrvatski reprezentativac od neprocjenjive važnosti za budućnost i ambicije kluba.

Martin BaturinaComoGianluca Di MarzioCesc Fabregas
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