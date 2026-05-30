Baturina izjavio: 'Svi smo klapa, odlično se slažemo u reprezentaciji'

"Svaku utakmicu želim zabiti gol", poručio je napadač hrvatske nogometne reprezentacije Ante Budimir na konferenciji za medije u Rijeci, dok je Martin Baturina dodao kako mu je nastup na Svjetskom prvenstvu dječački san.

Budimir je u 36 nastupa u hrvatskom dresu zabio šest golova i nada se prvom golu na svjetskoj smotri.

“Naravno da je vrijeme, ne samo na Svjetskom prvenstvu, već i u utorak protiv Belgije, svaku utakmicu želim zabiti. Meni je ovo drugo Svjetsko prvenstvo, želim taj osjećaj zabiti gol koji će imati neku važnost," kazao je napadač Osasune.

Na posljednjem prvenstvu u Katru nije zabio gol, ali je osvojio brončanu medalju.

"Imam jedno mjesto gdje čuvam tu medalju iz Katra, nažalost pored nje ima još jako puno mjesta, prostor mi neće biti problem," dodao je sa smiješkom.

Već pet godina nosi dres Osasune koja je ove sezone bila na rubu ispadanja iz Primere.

"U Pamploni se osjećam odlično, imam kontinuitet, na mjestu sam gdje želim biti. Uživam u nogometu, igram na velikoj sceni, imam odličan status. Uživam i prekrasno mi je u klubu, vezan sam za Osasunu. Uvijek želim više, naravno da bih i ja želio igrati Ligu prvaka i osvajati trofeje, ako je moguće s Osasunom. Ne zamaram se previše time, stalno tražim motive da budem još bolji u svom klubu," naglasio je.

Za razliku od njega Martin Baturina očekuje svoj prvi nastup na Svjetskom prvenstvu, veznjaku Coma ostvario se dječački san kao i svakom dječaku na počecima karijere.

"Nastup na Svjetskom prvenstvu je svakako bio moj dječački san, samo jedan dodatan motiv za nastavak dalje u ovom smjeru. Zahvalan sam na ovoj prilici," istaknuo je veznjak Coma.

"Prilagodba na talijanski nogomet na početku nije bila jednostavna, ali hvala Bogu pa sam u drugoj polusezoni krenuo igrati. Dobro sam se uklopio u momčad. Fabregas je mlad i dobar trener, gladan uspjeha, takva je i cijela momčad. Kvalificirali smo se u Ligu prvaka, vidio sam koliko je svima u gradu stalo do našeg uspjeha, pa sam sretan što sam dio toga."

Poručio je kako uvijek od sebe očekuje najviše, dodavši kako imamo kvalitetnu momčad.

"Uvijek od sebe očekujem najviše, puno učim od svih. Imamo jako kvalitetnu momčad, svi se nadamo najboljim stvarima u SAD-u."

Među Vatrenima je sve više igrača njegove generacije..

"Sve su to jako dobri dečki, najdulje znam Peru Sučića. Vidite i sami kako se prilagodio u Interu, skupio je najviše nastupa od svih igrača ove sezone, to dovoljno govori o njemu samome. Luka Sučić je osvojio kup s Real Sociedadom, igra jako dobro, Vušković je imao sjajnu sezonu u Bundesligi, još će samo rasti. Svi smo klapa, odlično se slažemo u reprezentaciji."

