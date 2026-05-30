Bivša misica oduševila izgledom: Maja Cvjetković na špici 'ukrala' poglede slučajnih prolaznika
Iako je nekoć bila jedna od najzapaženijih osoba domaće društvene scene, posljednjih se godina povukla iz javnosti te rijetko istupa u medijima
Bivša misica Maja Cvjetković (40) privukla je brojne poglede tijekom subotnje šetnje zagrebačkom špicom. U društvu prijateljice prošetala je centrom grada te još jednom pokazala istančan osjećaj za modu.
Za ovu prigodu odabrala je moderan komplet u trendi nijansi, koji je dodatno naglasila elegantnim šeširom. Upravo je taj modni detalj zaokružio njezino izdanje i privukao pozornost brojnih prolaznika. Njezino pojavljivanje na špici nije prošlo nezapaženo, a mnogi su se složili kako bivša misica i danas plijeni pažnju svojim stilom.
Iako je nekoć bila jedna od najzapaženijih osoba domaće društvene scene, posljednjih se godina povukla iz javnosti te rijetko istupa u medijima. O svom privatnom životu ne govori često, no poznato je kako je danas u sretnoj vezi s Muratom Noahom, samozatajnim bankarom turskih korijena. Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, njegujući privatnost koju Maja posljednjih godina posebno cijeni.
Iako su zajedno već neko vrijeme, Maja je vezu tek nedavno odlučila učiniti javnom. Par se prvi put zajedno pojavio na jednom društvenom događanju, gdje nisu skrivali bliskost i dobro raspoloženje, a reakcije javnosti bile su iznimno pozitivne.
Podsjetimo, Maja Cvjetković prije dvije godine razvela nakon sedam godina braka od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića. Bivši supružnici vjenčali su se u lipnju 2017. godine na Murteru, a samo tri mjeseca kasnije dobili su kćer Vitu, koja je danas središte Majina svijeta.