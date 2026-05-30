KAKVA LJEPOTICA /

Bivša misica oduševila izgledom: Maja Cvjetković na špici 'ukrala' poglede slučajnih prolaznika

Foto: Net.hr

Iako je nekoć bila jedna od najzapaženijih osoba domaće društvene scene, posljednjih se godina povukla iz javnosti te rijetko istupa u medijima

30.5.2026.
16:38
Bivša misica Maja Cvjetković (40) privukla je brojne poglede tijekom subotnje šetnje zagrebačkom špicom. U društvu prijateljice prošetala je centrom grada te još jednom pokazala istančan osjećaj za modu.

Za ovu prigodu odabrala je moderan komplet u trendi nijansi, koji je dodatno naglasila elegantnim šeširom. Upravo je taj modni detalj zaokružio njezino izdanje i privukao pozornost brojnih prolaznika. Njezino pojavljivanje na špici nije prošlo nezapaženo, a mnogi su se složili kako bivša misica i danas plijeni pažnju svojim stilom.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je nekoć bila jedna od najzapaženijih osoba domaće društvene scene, posljednjih se godina povukla iz javnosti te rijetko istupa u medijima. O svom privatnom životu ne govori često, no poznato je kako je danas u sretnoj vezi s Muratom Noahom, samozatajnim bankarom turskih korijena. Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, njegujući privatnost koju Maja posljednjih godina posebno cijeni.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako su zajedno već neko vrijeme, Maja je vezu tek nedavno odlučila učiniti javnom. Par se prvi put zajedno pojavio na jednom društvenom događanju, gdje nisu skrivali bliskost i dobro raspoloženje, a reakcije javnosti bile su iznimno pozitivne.

Podsjetimo, Maja Cvjetković prije dvije godine razvela nakon sedam godina braka od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića. Bivši supružnici vjenčali su se u lipnju 2017. godine na Murteru, a samo tri mjeseca kasnije dobili su kćer Vitu, koja je danas središte Majina svijeta.

komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
