Bivša misica oduševila izgledom: Maja Cvjetković na špici 'ukrala' poglede slučajnih prolaznika

Bivša misica Maja Cvjetković (40) privukla je brojne poglede tijekom subotnje šetnje zagrebačkom špicom. U društvu prijateljice prošetala je centrom grada te još jednom pokazala istančan osjećaj za modu.

Za ovu prigodu odabrala je moderan komplet u trendi nijansi, koji je dodatno naglasila elegantnim šeširom. Upravo je taj modni detalj zaokružio njezino izdanje i privukao pozornost brojnih prolaznika. Njezino pojavljivanje na špici nije prošlo nezapaženo, a mnogi su se složili kako bivša misica i danas plijeni pažnju svojim stilom.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako je nekoć bila jedna od najzapaženijih osoba domaće društvene scene, posljednjih se godina povukla iz javnosti te rijetko istupa u medijima. O svom privatnom životu ne govori često, no poznato je kako je danas u sretnoj vezi s Muratom Noahom, samozatajnim bankarom turskih korijena. Par svoju vezu uglavnom drži podalje od očiju javnosti, njegujući privatnost koju Maja posljednjih godina posebno cijeni.

Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Iako su zajedno već neko vrijeme, Maja je vezu tek nedavno odlučila učiniti javnom. Par se prvi put zajedno pojavio na jednom društvenom događanju, gdje nisu skrivali bliskost i dobro raspoloženje, a reakcije javnosti bile su iznimno pozitivne.

Podsjetimo, Maja Cvjetković prije dvije godine razvela nakon sedam godina braka od 20 godina starijeg poduzetnika Andrije Kevića. Bivši supružnici vjenčali su se u lipnju 2017. godine na Murteru, a samo tri mjeseca kasnije dobili su kćer Vitu, koja je danas središte Majina svijeta.