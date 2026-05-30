Ante Vrban objavio fotografiju sa sinom: 'Jer prije tebe nisam znao što znači ljubav'

Proslavljeni hrvatski arhitekt Ante Vrban (46) prije nekoliko tjedana postao je ponosni roditelj dječaka. Sada je objavio fotografiju na kojoj svog sina drži u naručju. Ispod crno-bijele fotografije napisao je dirljiv opis koji je oduševio brojne pratitelje.

"Svaka zraka sunca. Svaka kap kiše. Svaki osmijeh. Moje biće. Svaki trenutak. Svaki krug oko Sunca. Svaka molekula. Svaka kap krvi. Pripadaju tebi. Jer prije tebe nisam znao što znači ljubav", napisao je Vrban.

Inače, iako je u svijetu arhitekture i dizajna njegovo ime itekako poznato, kad je pak riječ o privatnom životu, ovaj cijenjeni hrvatski arhitekt isti čuva daleko od očiju javnosti pa je tako i vijest o dolasku prinove sve do sada uspješno čuvao od medija i javnosti.

"Prije mjesec i pol dana sam postao tata i u trenu se sve promijenilo. Sin mi je zdrav i presladak i svi smo potpuno ludi za njim. On je najvažnije što mi se ikada dogodilo i došao je u pravo vrijeme", izjavio je ponosni tata prije više od dva tjedna na eventu "Putem oblaka" u Opatiji.