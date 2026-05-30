Spektakl u režiji Hrvatske vojske: Pukovnik otkrio što su napravili drukčije ove godine

'TAKTIČKA SITUACIJA' /

Prije točno 36 godina, konstituiran je prvi demokratski izabran višestranački Sabor. Središnja proslava s građanima je na Jarunu - od jutra - spektakl u režiji Hrvatske vojske.

Pukovnik Robert Budimir Bekan, načelnik stožera gardijske mehanizirane brigade: "Za razliku od prijašnjih godina to smo napravili na malo drugačiji način, da smo postavili sve neborbene i borbene sustave u taktičku situaciju. Tu je postrojba koja se nalazi u defanzivnoj aktivnosti."

Stigle su tisuće ljudi. Njihove, ali i poruke političara pogledajte u prilogu.