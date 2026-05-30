Povlače radikalan potez zbog milijuna noćenja: Ovo će razljutiti dio iznajmljivača

Masovni turizam već stvara probleme u Europi. Od Italije preko Grčke do Španjolske, smišljaju se rješenja kako kontrolirati broj gostiju. Rovinj je povukao potez, sličan strogim mjerama koje već ima Dubrovnik, a najavljuje ih i Zagreb. A kako istarski turistički šampion namjerava zaustaviti gužve u staroj jezgri?

U Rovinju je danas 20 tisuća turista. Samo što se ne sudare mimoilazeći se kroz uske ulice. Gradonačelnik je prelomio. Od iduće godine nema više novih apartmana u staroj jezgri.

Cristiano je rođeni Rovinjanin. Posljednjih je godina, kaže, nepodnošljivo puno turista. Slaže se da treba spriječiti širenje broja apartmana. "Boli njih briga, samo da je lova. Apartmani, imaju oni koji imaju iz Zagreba, imaju tu po deset, 15. Funkcioniramo, netko se žali, naši ljudi, ali dobro je. Ja sam uvijek volio turizam da dođe, ali sad ih je previše", rekao je Cristiano.

Gotovo 3 tisuće jedinica u centru

U Rovinju je registrirano gotovo 18 tisuća smještajnih jedinica, od toga u centru 2 900, a velik broj baš u staroj jezgri.

"S obzirom na velike količine gostiju koji dolaze u naš grad, a govorimo o 4 milijuna noćenja i 750 tisuća dolazaka, stvara veliki pritisak na samu našu starogradsku jezgru, općenito i na cijeli naš grad i prometno i infrastrukturno. Kako bi naši građani koji žive ovdje u gradu imali bolje uvjete za življenje, odlučili smo da stanemo na kraj apartmanizaciji", rekao je gradonačelnik Rovinja Emil Nimčević.

Zabranit će se izdavanje rješenja za nove apartmane u starom gradu. U kojem ih Daniel ima tri. "S jedne strane je to dobro, jer stvarno je previše apartmana u Rovinju i stvaraju se prevelike gužve, međutim, koliko je to pošteno prema ovim novima koji još nemaju, a htjeli bi imat. Zašto bi ja mogao, koji sam prije, a ovaj koji će sada on ne može", objasnio je vlasnik apartmana Daniel Matić.

Ali odluka sada ide na javno savjetovanje, nakon čega bi trebala biti usvojena na gradskom vijeću i na snagu bi stupila iduće godine.

"Pokušat ćemo i kroz kategorizciju, neizdavanje kategorizacije za određene smještajne kapacitete nekako ukinuti daljnje širenje apartmana u našem gradu", nadodao je gradonačelnik.

Jer gužva smeta i gostima. Smatraju da treba kontrolirati broj turista. "Zna biti velika gužva ovdje, a ulice su prilično uske. Tako da ustvari ne možete hodati", kaže Lilly iz Njemačke. Već sada se ne može hodati, a ova situacija nije ni blizu onoj kakva bude u sezoni.