Ministar Glavina poručio malim iznajmljivačima: 'Odradite koji dan više'

Ministar turizma Tonči Glavina predstavio je rješenje za iznajmljivače. Naime, dio njih plaćat će veći paušalni porez. Prema antiinflacijskom paketu Vlade, minimalni paušal u najrazvijenijim turističkim sredinama, odnosno u prvoj skupini, povećava se sa 100 na 150 eura, dok se u drugoj skupini podiže sa 70 na 100 eura po krevetu.

Ministar Glavina je u razgovoru za RTL Danas poručio da od 556 jedinica lokalne samouprave neće biti nikakve promjene u njih 461.

Mali iznajmljivači se bune zbog viših iznosa paušala, najavljuju i neke prosvjede. Što im poručujete?

Mislim da bi to bilo neutemeljeno s obzirom na to da se radi o poreznim izmjenama koje stupaju na snagu tek sljedeće, 2027. godine. Ove godine sve ostaje točno onako kako jest. Isto tako, od 556 jedinica lokalne samouprave, dakle gradova i općina u Hrvatskoj, u njih 461 neće biti nikakve promjene. S obzirom na to da gradovi i općine sami donose odluku o visini poreznog paušala, mi smo ovim korekcijama samo promijenili donji prag u dvije najrazvijenije skupine indeksa razvijenosti. Dakle, tamo gdje su najveći prihodi i gdje je najveća popunjenost. Zbog toga će, primjerice, u mnogim destinacijama ostati isti iznosi poreza. Evo, recimo Dubrovnik, Dubrovačko primorje, Korčula, Split, Sutivan, Rogoznica, Makarska, Rijeka, Zagreb, Varaždin... Dakle, mnogo je destinacija u kojima se s ovom izmjenom apsolutno ništa neće promijeniti.

Rekli ste svima koji rade u turizmu da spuste svoje cijene. No, s obzirom na vladine mjere i inflaciju, ove će se cijene vjerojatno korigirati i povećati. Kako to da ste se odlučili na ove poteze?

Pa to ne mora biti tako. Jedna od prednosti poreznog paušala jest to što je on fiksan na godišnjoj razini. Taj se dio vrlo jednostavno može na određeni način zaobići tako da jednostavno odradite koji dan više. S obzirom na to da mi itekako rastemo svake godine i u turističkoj predsezoni i u turističkoj posezoni, ako nekome imamo povećanje od 50 eura po jednom krevetu, to doslovno znači da morate raditi samo jedan dan više.

Kako mislite da će se sve ovo skupa odraziti na uspješnost cijele sezone?

Mislim da ovo neće imati apsolutno nikakav utjecaj na 2026. godinu. Mi smo i prošle godine imali blagi trend povećanja broja dana popunjenosti u obiteljskom smještaju, što nam je i bio cilj te što smo željeli postići i s prethodnim izmjenama. Nadam se da ćemo na ovaj način zadržati taj trend koji će se nastaviti u 2026., pa i u 2027. godini, te vjerujem da ćemo biti jednako konkurentni kao što smo i sada.