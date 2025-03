Hrvatska ništa nije naučila: 'Poskupljenje? Samo u jednom slučaju, sve drugo nema smisla'

O vremenu ovisi i uspjeh turističke sezone čiji je početak sve bliži. No, i ne samo o kiši i suncu. Jer svake je godine 40 tisuća novih kreveta i 10 posto više restorana i ostalih usluga, a i cijene rastu više nego kod susjeda.

Zašto Hrvatska nije naučila prošlogodišnju lekciju? Reporterka RTL-a Danas Nikolina Radić o ovoj temi razgovarala je s direktorom Turističke zajednice Zadarske županije Hrvojem Anićem.

Četrdeset tisuća novih kreveta je u privatnom smještaju, a ni lani svi apartmani nisu bili puni cijelu sezonu. Koliko to ima smisla i kako će se to odraziti ove sezone?

Imali smo više puta imali priliku čuti ministrovo izlaganje o tom podatku, kao i grafikon koji pokazuje usporedbu, odnosno što se događalo protekle tri sezone, gdje smo primijetili i gdje je pokazan porast broja novih registriranih kreveta. Ali i popunjenost takvih objekata koji je zadnje tri godine u stagnaciji. Znači, pored novih kapaciteta koji se registriraju i prijavljuju, imamo stagnaciju u popunjavanju. To može biti indikator da ljudi koji ulaze u takve investicije moraju dobro razmisliti da li žele ulaziti u takvu igru.

A koliko će nam biti isplativo ako nastavimo biti ovako skupi, 50 posto smo poskupjeli kao destinacija u posljednjih nekoliko godina?

Također i taj grafikon je bio nekoliko puta prikazan i s posebnom pozornošću smo gledali i analizirali taj podatak. Ako je tome tako, a jest jer je to podatak Eurostata, onda to pokazuje da mi trenutno s takvim cijenama nismo konkurentni. Moraju svi razmisliti o svojoj cjenovnoj politici. Vidjelo se to već i ove zadnje sezone da mjesta povećanju nema tako da tko je htio i tko je želio, mogao je vidjeti da zaista više nema prostora za povećanje cijena. Prostora za povećanje cijena može biti samo onda ako se radi o znatnom ulaganju u kvalitetu u nove sadržaje, jer nema smisla to više raditi.

