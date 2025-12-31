USKOK podigao optužnicu protiv Barbare Antolić Vupore i još sedam osoba

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv osmero hrvatskih državljana (1962., 1968., 1952., 1957., 1986., 1975., 1972., 1962.) i jedne pravne osobe zbog počinjenja kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti, poticanja na zlouporabu položaja i ovlasti, pomaganja u zlouporabi položaja i ovlasti, trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

Riječ je o slučaju Barbare Antolić Vupore (SDP) koju USKOK vodi kao drugookrivljenu. Prvooptuženi je Vlado Podbrežnički, u to vrijeme privremeni pročelnik Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Optužnicom se I., II. i III. okr. stavlja na teret da su, nakon što je 3. lipnja 2024. građevinska inspekcija utvrdila da je u tijeku bespravna gradnja na kući u suvlasništvu II. okr. i njenog supruga u Varaždinu, uslijed čega je naložena zabrana daljnjeg izvođenja radova uz upozorenje mogućeg pokretanja prekršajnog postupka te uklanjanja bespravno izvedenih radova za koje nije ishođena pravovaljana građevinska dozvola, II. okr. osobno istoga dana, a potom i putem III. okr. - stalne sudske vještakinje za graditeljstvo i procjenu nekretnina, od I. okr. - pročelnika Upravnog odjela za gradnju i komunalno gospodarstvo Grada Varaždina (dalje: Varaždina), zatražila da joj žurno i neovisno o ispunjenju zakonom propisanih uvjeta izda građevinsku dozvolu za rekonstrukciju kuće. Na to je I. okr. pristao znajući da nisu ispunjeni uvjeti za izdavanje građevinske dozvole jer ga je III. okr. upoznala s već stvarno izvedenim radovima i nedostacima projekta. Zatim je II. okr., sukladno dogovoru s I. i III. okr., 7. lipnja 2024. podnijela zahtjev za izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju kuće koji predmet je I. okr. odmah uzeo sebi u rad. Potom je 12. lipnja 2024., protivno Zakonu o gradnji, povodom nepotpunog zahtjeva i neprikladnog glavnog projekta izdao građevinsku dozvolu u kojoj je neistinito naveo da je strankama u postupku omogućeno osobnim pozivom da izvrše uvid u spis predmeta te da su se sve stranke odazvale i nakon uvida u spis dale izjave o suglasnosti sa zahvatom. Na opisani način je osigurao da se nakon pravomoćnosti građevinske dozvole postupak građevinske inspekcije obustavi. Nadalje je III. okr., po punomoći II. okr., zatražila izdavanje uporabne dozvole za rekonstruiranu građevinu, prenijevši I. okr. da je II. okr. uporabna dozvola žurno potrebna jer ističe rok za završetak radova zbog sredstava prikupljenih iz Fonda za energetsku obnovu. Slijedom navedenog je I. okr. 18. listopada 2024. izdao uporabnu dozvolu te sačinio neistiniti zapisnik o obavljenom tehničkom pregledu koji u stvarnosti nije obavio, dok su I. i III. okr. potpisali navedeni zapisnik.

Također se optužnicom tereti IV. okr. - voditeljica Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja u Varaždinu, da je zatražila od I. okr. da u navedenom upravnom odjelu u kojem je pročelnik osigura zapošljavanje njenog sina na radno mjesto upravnog referenta za javna davanja - vježbenika, na što je I. okr. pristao. Potom je I. okr. poduzeo radnje u svrhu donošenja potrebnih izmjena i dopuna Plana prijma u službu za 2023. godinu te 4. prosinca 2023. raspisao javni natječaj za prijam u službu na to radno mjesto. Tijekom provedbe natječaja na koji se prijavio sin od IV. okr., a kako bi imenovanom osigurao ostvarivanje potrebnog rezultata na testiranju i zapošljavanje na navedenom radnom mjestu, I. okr. je upoznao IV. okr. s pitanjima i zadacima prije provođenja provjere znanja i sposobnosti znajući da će ih ona prenijeti svojem sinu, što je IV. okr. i učinila. Tako su mu osigurali ostvarivanje potrebnog rezultata pa je po provedenom natječajnom postupku primljen u službu u Upravni odjel za gradnju i komunalno gospodarstvo Varaždina."