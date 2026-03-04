FREEMAIL
Pokosio cijelu obitelj: Majka i kći poginule na mjestu, sinu (9) se bore za život

Pokosio cijelu obitelj: Majka i kći poginule na mjestu, sinu (9) se bore za život
Foto: RINA/Telegraf.rs

Dječak je iz užičke bolnice hitno prebačen na Institut za majku i dijete u Beogradu s ozljedama opasnim po život

4.3.2026.
12:07
Dunja Stanković
RINA/Telegraf.rs
Majka, inače policajca, i njezina dvanaestogodišnja kći poginule su na mjestu nakon što ih je udario automobil u Sjenici u Srbiji. Liječnici se bore za život devetogodišnjem sinu koji je čudom preživio tragediju. 

Na njih je automobilom sinoć naletio 26-godišnji A.K., koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad Škodom nakon izlaska iz zavoja. 

Automobil je nakon toga pokosio tročlanu obitelj na rinzolu u ulici Braće Čolović, zatim se zabio u betonski stup, pa odbio u drvo na suprotnoj strani ulice. 

Dječak je iz užičke bolnice hitno prebačen na Institut za majku i dijete u Beogradu s ozljedama opasnim po život.

Foto: RINA/Telegraf.rs

Vozač priveden

Majka, koja je radila kao policajca u Policijskoj stanici Sjenica,  poginula je na mjestu zajedno sa svojom kćeri. Telegraf prenosi da su prizori s mjesta nesreće bili toliko potresni da su čak i iskusni spasioci plakali. 

Sjenica je zavijena u crno, a mještani pale svijeće za žrtve. 

Osumnjičeni vozač priveden je nakon očevida te mu je određeno zadržavanje od 48 sati. 

Na teret mu se stavlja kazneno djelo protiv sigurnosti javnog prometa. 

Istragom rukovodi Više javno tužiteljstvo u Novom Pazaru.

najčitanije
