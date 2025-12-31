Napali Nepalce u Puli pa krenuli u obračun s taksistima: Policija privela nasilnike

Pulska policija pronašla je i privela dvojicu nasilnika koji su prošli tjedan napali strane državljane i taksiste.

Riječ je o dvojici hrvatskih državljana u odbi od 31 i 28 godina koje se sumnjiči da su u subotu oko 23 sata, po prethodnom dogovoru, prišli dvojici mladih Nepalaca (22 i 23).

Upitali su ih odakle su, a nakon kraćeg razgovora na njih su fizički nasrnuli. Nepalci su uspjeli pobjeći, no 23-godišnjak je u napadu ipak zadobio lakše ozljede.

Obračun s taksistima

Osumnjičenici nisu stali. Otprilike sat i pol kasnije, u Laginjinoj ulici prišli su taksiju i vozača (21) upitali može li ih povesti. Kad je pristao, 31-godišnjak ga je udario, a nakon što se taksist udaljio prema Vergerijevoj ulici, nasilnici su krenuli za njim te su pritom rukama i nogama udarali po autu.

Tada se pojavio drugi taksist (39), a napadači su bocama i kamenjem krenuli gađati njegov automobil. Šteta je nastala na oba vozila.

"Osumnjičeni su po dovršetku kriminalističkog istraživanja, 30. prosinca u predvečernjim satima, privedeni u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske, uz kaznenu prijavu koja se dostavlja nadležnom državnom odvjetništvu", navela je policija u priopćenju i dodaje da se nastavlja kriminalističko istraživanje.

