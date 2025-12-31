FREEMAIL
PANIKA NA ŠTEFANJE /

Hrvat dignuo policiju na noge, a onda je stigao šokantan obrat: 'Ljudi se tuku, ima mrtvih...'

Hrvat dignuo policiju na noge, a onda je stigao šokantan obrat: 'Ljudi se tuku, ima mrtvih...'
Foto: Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija

Policija je pojurila na teren, no ubrzo su shvatili da je riječ o lažnoj dojavi - nije bilo ni ubojstva ni fizičkog obračuna

31.12.2025.
9:26
Erik Sečić
Sasa Miljevic/pixsell/ilustracija
Hrvat (28) s područja Kutjeva kazneno je prijavljen nakon što je na Štefanje lažnom dojavom dignuo požešku policiju na noge. 

Županijskom centru 112 Požega dojava je stigla 26. prosinca u večernjim satima.

Osumnjičeni 28-godišnjak kazao je da je u mjestu Kula počinjeno ubojstvo te da se više osoba tuče na cesti, objavila je u srijedu Policijska uprava požeško-slavonska. 

Lažna dojava

Policija je pojurila na teren, no ubrzo su shvatili da je riječ o lažnoj dojavi - nije bilo ni ubojstva ni fizičkog obračuna. 

Protiv 28-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. 

POGLEDAJTE VIDEO: Pitali smo vas kako stati na kraj opasnoj pirotehnici? 'Po džepu, to najviše boli'

PolicijaPožegaLazna Dojava
