Hrvat dignuo policiju na noge, a onda je stigao šokantan obrat: 'Ljudi se tuku, ima mrtvih...'

Hrvat (28) s područja Kutjeva kazneno je prijavljen nakon što je na Štefanje lažnom dojavom dignuo požešku policiju na noge.

Županijskom centru 112 Požega dojava je stigla 26. prosinca u večernjim satima.

Osumnjičeni 28-godišnjak kazao je da je u mjestu Kula počinjeno ubojstvo te da se više osoba tuče na cesti, objavila je u srijedu Policijska uprava požeško-slavonska.

Lažna dojava

Policija je pojurila na teren, no ubrzo su shvatili da je riječ o lažnoj dojavi - nije bilo ni ubojstva ni fizičkog obračuna.

Protiv 28-godišnjaka slijedi kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.

