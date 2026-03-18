Igor Štimac u problemima: Traži mu se hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole

Pokrenuta je inicijativa kojom se zahtijeva hitno oduzimanje radne i boravišne dozvole treneru HŠK Zrinjski, Igoru Štimcu (58). Inicijativa je upućena Službi za poslove sa strancima Bosne i Hercegovine, a u dokumentu se navodi da je Štimac prekršio Zakon o strancima.

Zastupnik u Zastupničkom domu Parlamenta BiH, Šemsudin Mehmedović, predložio je ovaj postupak, javlja Slobodna Bosna koja je u posjedu dokumenta kojim se traži oduzimanje radne i boravišne dozvole, odnosno pokretanje postupka protiv bivšeg hrvatskog nogometnog izbornika i proslavljenog nogometaša, brončanog Vatrenog.

Inicijativa se temelji na Štimčevim izjavama koje je dao 31. siječnja ove godine, gostujući u emisiji na Sport Klubu. Tada je rekao:

"Želja mi je da ove godine naš HŠK Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama."

Prema inicijativi, takvi javni istupi stranog državljanina koji je na privremenom radu u BiH smatraju se ozbiljnim kršenjem Zakona o strancima, osobito članka 10. koji zahtijeva poštivanje javnog poretka i zakona. U obrazloženju se tvrdi da Štimac, umjesto da se posveti svom trenerskom poslu, upušta u političke aktivnosti i propagandu, što nije u skladu sa svrhom za koju mu je boravak odobren. Također, navedeno je da njegove izjave sadrže elemente podrivanja ustavnog poretka BiH, promocije radikalnih ideologija i netrpeljivosti.

Inicijativa također ističe da je Štimac već kažnjen od strane Nogometnog saveza BiH u prosincu 2025. godine zbog sličnih izjava, što se smatra dokazom da nije riječ o izoliranom incidentu, već o kontinuiranom ponašanju. Od Službe za poslove sa strancima traži se da postupaju u skladu s člankom 96. Zakona o strancima, koji omogućava oduzimanje boravišne dozvole ako stranac ne poštuje javni poredak ili ugrožava sigurnost zemlje.

Igor Štimac je bivši hrvatski reprezentativni nogometaš i trenirao je razne klubove, uključujući Zagreb, Zadar, Sepahan, Al-Shahaniju, te reprezentacije Hrvatske i Indije. Trener je Zrinjskog od kolovoza 2025. godine. U dosadašnjem radu, njegova ekipa ima solidne rezultate u BiH prvenstvu, ali i u europskim natjecanjima.

Tijekom 2025. godine, Štimac je već bio kažnjen zbog dva prekršaja, među kojima je bio i ustaški pozdrav "Za dom spremni", a također je aludirao na pristranost sudaca u BiH ligi. Kasnije je ponovno kažnjen zbog vrijeđanja i klevetanja, iako je imao uvjetnu kaznu koja je zahtijevala oprez u javnim istupima. Unatoč tome, Štimac je nastavio s kontroverznim izjavama.

Jedan od njegovih najnovijih istupa dogodio se nakon utakmice između Sloge i Borca, gdje je sugerirao da je momčad iz Doboja namjerno pustila pobjedu Borcu. Kasnije, nakon pobjede Zrinjskog protiv Željezničara, novinari su ga pitali o zaostatku za Borcem, a Štimac je odgovorio:

"Cijela javnost to zna, neću ja o tome. Međutim, neću nekim silovateljima dati priliku da me kazne."

Na ove istupe reagirao je SDP Mostar, koji je osudio njegove izjave i tražio oduzimanje njegove radne dozvole. Štimac je na ovo odgovorio sa smijehom i najavio da će izvaditi bh. putovnicu, jer smatra da ispunjava uvjete za nju, te da će tada vidjeti što će SDP poduzeti.

"Sad sam odlučio izvaditi bh. putovnicu pa ću im mahati s njom. Da vidim kako će mi onda radno mjesto ukinuti. Po korijenima imam sve preduvjete da to ostvarim, to ću napraviti do kraja ovog mjeseca", rekao je Štimac za podcast Bljesak.info.

