Prvi Međimurac na vrhu svijeta! Chef kuhinje Matija Bogdan osvojio Mount Everest

Mladi međimurski chef Matija Bogdan osvojio je Mount Everest i čeka siguran povratak kući nakon povijesnog uspjeha na najvišem vrhu svijeta, piše eMedjimurje.

Matija Bogdan ponovno je u središtu pozornosti nakon što je ostvario jedan od najimpresivnijih planinarskih pothvata i osvojio vrh svijeta, Mount Everest.

Foto: Matija Bogdan/Lucija Koren/eMedjimurje

Ovaj izniman uspjeh mladog međimurskog chefa izazvao je veliko zanimanje javnosti, a potvrde o njegovom usponu stižu iz ekspedicijskih krugova.

Foto: Matija Bogdan/Lucija Koren/eMedjimurje

Riječ je o vrhu Mount Everest, koji već desetljećima predstavlja najveći izazov za alpiniste iz cijelog svijeta.

Matija Bogdan povijesni uspon na Mount Everest

Matija Bogdan ispisao je novu stranicu svoje sportske priče uspješnim usponom na Mount Everest, čime se svrstao među rijetke koji su dosegnuli vrh svijeta.

Foto: Žan Novosel/Lucija Koren/eMedjimurje

Njegov pothvat posebno se ističe zbog mladosti i zahtjevnosti ekspedicije, koja traži vrhunsku fizičku i mentalnu pripremu.

Matija Bogdan i povratak kući

Iako je vrh osvojen, pred Matijom Bogdanom sada slijedi jednako zahtjevan dio puta, a to je siguran povratak s Himalaje.

Obitelj, prijatelji i javnost s nestrpljenjem prate informacije o njegovu povratku, uz nadu da će se Chef svjetskog ranga sigurno vratiti kući nakon velikog uspjeha.

Ovaj pothvat već sada se opisuje kao jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj dosadašnjoj sportskoj karijeri, a njegov uspjeh inspirira brojne mlade planinare.