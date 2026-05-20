IZNIMAN USPJEH /

Prvi Međimurac na vrhu svijeta! Chef kuhinje Matija Bogdan osvojio Mount Everest

Prvi Međimurac na vrhu svijeta! Chef kuhinje Matija Bogdan osvojio Mount Everest
Foto: Matija Bogdan/Lucija Koren/eMedjimurje

Ovaj izniman uspjeh mladog međimurskog chefa izazvao je veliko zanimanje javnosti, a potvrde o njegovom usponu stižu iz ekspedicijskih krugova

20.5.2026.
8:31
Tajana Gvardiol
Mladi međimurski chef Matija Bogdan osvojio je Mount Everest i čeka siguran povratak kući nakon povijesnog uspjeha na najvišem vrhu svijeta, piše eMedjimurje.

Matija Bogdan ponovno je u središtu pozornosti nakon što je ostvario jedan od najimpresivnijih planinarskih pothvata i osvojio vrh svijeta, Mount Everest.

Ovaj izniman uspjeh mladog međimurskog chefa izazvao je veliko zanimanje javnosti, a potvrde o njegovom usponu stižu iz ekspedicijskih krugova.

Riječ je o vrhu Mount Everest, koji već desetljećima predstavlja najveći izazov za alpiniste iz cijelog svijeta.

Matija Bogdan povijesni uspon na Mount Everest

Matija Bogdan ispisao je novu stranicu svoje sportske priče uspješnim usponom na Mount Everest, čime se svrstao među rijetke koji su dosegnuli vrh svijeta.

Njegov pothvat posebno se ističe zbog mladosti i zahtjevnosti ekspedicije, koja traži vrhunsku fizičku i mentalnu pripremu.

Matija Bogdan i povratak kući

Iako je vrh osvojen, pred Matijom Bogdanom sada slijedi jednako zahtjevan dio puta, a to je siguran povratak s Himalaje.

Obitelj, prijatelji i javnost s nestrpljenjem prate informacije o njegovu povratku, uz nadu da će se Chef svjetskog ranga sigurno vratiti kući nakon velikog uspjeha.

Ovaj pothvat već sada se opisuje kao jedan od najvažnijih trenutaka u njegovoj dosadašnjoj sportskoj karijeri, a njegov uspjeh inspirira brojne mlade planinare.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
