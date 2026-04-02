Prevara teška 20 milijuna dolara! Pogledajte što su vodiči godinama radili penjačima...

Na Mount Everestu se već godinama odvija organizirana prevara povezana s penjačkim ekspedicijama, navode nepalske vlasti.

Istraga pokazuje da su pojedini vodiči namjerno izazivali simptome slične visinskoj bolesti kod penjača kako bi se pokrenule skupe helikopterske evakuacije i naplatile preko osiguranja.

Prema podacima nepalskog Središnjeg istražnog ureda policije, prevara traje godinama i procjenjuje se na oko 20 milijuna dolara. Između 2022. i 2025. navodno je pogođeno 4782 stranih penjača, a prošlog mjeseca optužena su 32 vodiča, piše Unilad.

Kako je to izgledalo?

Kako bi inscenirali hitne situacije, vodiči su, tvrdi policija, u hranu dodavali prašak za pecivo kako bi izazvali simptome visinske bolesti. U nekim slučajevima penjačima su davali i lijek acetazolamid (diamox), uz prekomjerne količine vode, dodatno pogoršavajući stanje.

Visinska bolest inače nastaje kada se tijelo ne uspije prilagoditi smanjenoj količini kisika na velikim visinama. Simptomi uključuju glavobolju, mučninu, vrtoglavicu, umor i otežano disanje, što u takvim uvjetima može izgledati kao ozbiljno zdravstveno stanje koje zahtijeva hitnu evakuaciju.

Istraga je pokazala da su u cijelu shemu navodno bili uključeni i drugi akteri, od helikopterskih kompanija do bolnica. Tako je, prema navodima, jedna bolnica zaprimila više od 15,8 milijuna dolara iz osiguravateljskih potraživanja, dok je druga dobila više od 1,2 milijuna dolara.

Spašavanja su dodatno napuhivana tako što se let helikopterom naplaćivao po osobi, iako bi više penjača bilo prevezeno istim letom. Naknadno su se, tvrdi policija, krivotvorili popisi putnika, kao i medicinska dokumentacija, uključujući digitalne potpise liječnika.

Jedan bolnički djelatnik priznao je da je dao rendgensku snimku vlastite stare ozljede kako bi strani penjač mogao ostvariti pravo na isplatu osiguranja.

Podsjetimo, Mount Everest, visok 8849 metara, nalazi se na granici Nepala i Kine i već desetljećima privlači stotine penjača godišnje. Unatoč popularnosti, riječ je o izuzetno opasnom usponu zbog ekstremnih vremenskih uvjeta, lavina i visinske bolesti, a klimatske promjene dodatno mijenjaju uvjete na planini.

