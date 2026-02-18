Razotkriveni jezivi detalji: Ostavio djevojku tik ispod alpskog vrha, smrzla se do smrti

Prošlo je više od godinu dana nakon potresne tragedije na najvišem vrhu Austrije. Pred sud sutra izlazi muškarac optužen da je svojom nepažnjom pridonio smrti djevojke koja je na planini ostala sama – i smrznula se.

Riječ je o smrti djevojci (33), koja je u siječnju 2025. izgubila život tijekom zimskog uspona na Grossglockner visok 3.798 metara. Državno odvjetništvo tereti njezina partnera za teško ubojstvo iz nehaja, tvrdeći da ju je iscrpljenu i nezaštićenu ostavio tik ispod vrha, dok je on krenuo po pomoć, piše BBC.

Slučaj je izazvao burne reakcije u Austrija, ali i među planinarima diljem Europe.

Optužbe: 'Bio je odgovorni vodič'

Tužitelji tvrde da je optuženi bio iskusniji alpinist te da je upravo on planirao turu. Zbog toga ga smatraju "odgovornim vodičem". Smatraju da je trebao procijeniti rizik i na vrijeme odustati, osobito jer njegova partnerica nikada prije nije sudjelovala u tako zahtjevnoj visokogorskoj turi u zimskim uvjetima.

Optužnica, podignuta u Innsbruck, navodi niz propusta. Među njima su: polazak dva sata kasnije od planiranog, nedostatna oprema za hitno bivakiranje te činjenica da je djevojci dopušteno da nosi mekane snowboard čizme, koje, prema tužiteljstvu, nisu primjerene za takav teren.

Njegov odvjetnik Karl Jelinek sve optužbe odbacuje i tvrdi da su turu planirali zajedno. Prema obrani, oboje su imali alpsko iskustvo, bili u dobroj formi i vjerovali da su adekvatno pripremljeni. Smrt naziva "tragičnom nesrećom".

Vjetar do 74 km/h, osjet hladnoće -20

Vrijeme tog dana bilo je izuzetno surovo. Temperatura je iznosila oko -8 °C, no zbog jakog vjetra osjet hladnoće spuštao se i do -20. Udari su dosezali 74 kilometra na sat. Tužitelji smatraju da su se trebali vratiti dok je to još bilo moguće. No par je nastavio uspon.

Prema obrani, 18. siječnja oko 13.30 stigli su do točke poznate kao Frühstücksplatz, mjesta nakon kojeg, tvrdi odvjetnik, više nije bilo jednostavnog povratka bez izlaska na vrh. Kako tada nitko od njih nije pokazivao znakove ozbiljne iscrpljenosti, odlučili su nastaviti.

Državno odvjetništvo, međutim, tvrdi da su već oko 20.50 zapeli u teškim uvjetima. Optuženog terete da nije reagirao ni kada je policijski helikopter preletio područje oko 22.50 te da nije poslao signal za pomoć.

'Situacija se naglo pogoršala'

Prema verziji obrane, par se do tada osjećao stabilno i nisu smatrali da im treba pomoć. No ubrzo se, tvrdi odvjetnik, stanje dramatično promijenilo. Kerstin je iznenada pokazala jake znakove iscrpljenosti, a povratak je u tom trenutku već bio praktički nemoguć.

U 00.35, 19. siječnja, optuženi je nazvao planinsku policiju. Obrana tvrdi da je jasno zatražio pomoć, dok policija navodi da je ostavio dojam kako situacija nije alarmantna. Istražitelji također tvrde da je potom utišao mobitel i više se nije javljao.

Prema navodima obrane, par je uspio doći na oko 40 metara ispod križa koji označava vrh Grossglocknera.

Foto: Screenshot/www.foto-webcam.eu

Ostavio je samu i krenuo po pomoć

Kako se djevojka više nije mogla kretati, optuženi ju je ostavio na planini i krenuo po pomoć - popeo se do vrha i započeo silazak s druge strane. Tužiteljstvo navodi da ju je napustio oko 2 sata ujutro.

Njegov silazak zabilježile su i web-kamere - vidi se svjetlost njegove lampe dok se spušta niz planinu.

Foto: Screenshot/www.foto-webcam.eu

Tužitelji tvrde da djevojku nije adekvatno zaštitio od hladnoće, iako je imao aluminijske termo-deke i drugu opremu. Također navode da je tek oko 3.30 ponovno obavijestio hitne službe. Zbog orkanskih udara vjetra helikoptersko spašavanje tijekom noći nije bilo moguće.

Djevojka je umrla sama, na zaleđenoj padini najviše austrijske planine.

Ako bude proglašen krivim, optuženom prijeti do tri godine zatvora.

No, posljedice presude mogle bi biti i šire. Kako piše austrijski dnevnik Der Standard, osuđujuća presuda mogla bi označiti presedan za planinarski svijet i otvoriti pitanje kolika je odgovornost iskusnijih penjača za sigurnost svojih partnera u ekstremnim uvjetima.

