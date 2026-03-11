Šuta iznenađen stanjem Spaladium arene: 'Šteta je od šest do deset milijuna eura'

Nakon što je nekoliko godina bila zatvorena, Spaladium Arena danas je ponovno otvorila svoja vrata. Ali, samo za gradske službe koje će je očistiti.

To je prvi korak prema sanaciji i obnovi jedne od najvećih sportskih dvorana u Hrvatskoj koja je derutna i zapuštena, puna smeća i vlage. Na terenu su vatrogasci, djelatnici Vodovoda i kanalizacije te Čistoće.

Nakon što oni obave svoj dio posla, u arenu bi trebao ući sudski vještak.

Poplavljeno 4 tisuće kvadrata

"Imamo tu sad 20-ak ljudi i 6/7 strojeva. Na raspolaganju su za sve što treba tu učiniti danas i idućih dana. Ovaj dio okolo neće dugo trajati, to možemo u dan dva dovesti u red, a ovo za unutar objekta ćemo vidjeti kad se ispumpa voda i kad se steknu sigurni uvjeti za rad naših djelatnika", rekao je Vlado Pehar, direktor Čistoće Split.

"Po nekim saznanjima negdje oko 4 tisuće kvadrata je bilo poplavljeno, nekih 200-tinjak kubika", rekao je Petar Bučan, zamjenik zapovjednika JVP-a Split.

"Ovdje je voda isključena nakon što se Spaladium Arena prestala koristit. Mislim da neće neki problem bit vraćanje samog priključka i na vodoopskrbu i na odvodnju. Međutim, problem je i instalacija koju će trebati detaljno ispitat", kazao je Ivica Perić, direktor gradske tvrtke Vodovod i kanalizacija Split.

Šuta iznenađen stanjem

O svemu ovome razgovarali smo s gradonačelnikom Splita, Tomislavom Šutom.

Koliko očekujete da će potrajati ova sanacija i kakvo je zapravo stanje Spaladium arene?

Mi smo otvorili vrata, sve hitne službe su ovdje, vatrogasci i vodovod i čistoća, da se uopće osposobi i da se uključi električna struja. Utvrdit će se stvarna procjena, naš cilj je da početkom 2027. sve bude u funkciji i da grad Split zapravo dobije Spaladium arenu, manifestacije u svakom obliku, a ono što je najbitnije - sport i to je cilj koji je ispred nas i želim da ga ostvarimo.

Može li se znati kolika je šteta? Radi li oprema?

Razne su procjene, od šest do deset milijuna eura. To ćemo sada utvrditi nakon što se utvrdi stvarno činjenično stanje. Danas smo prvi puta ušli službeno i ja se nadam da će sve to biti otklonjeno, novac će biti osiguran iz proračuna. Nažalost, šteta je počinjena zbog loših odluka koje su tada bile donošene i tu smo da ispravimo i da idemo u jednu svijetlu budućnost.

Je li Vas iznenadilo stanje?

Je, moram priznat da je i jako mi je žao da je ovakvo stanje Spaladium arene. Ovo je samo jedan dio, ali kad se pređe preko cijele Spaladium arene, jednostavno jedno jako očajno i loše stanje, ali tu smo da ga riješimo i da se što prije sve sanira.

Tko će u budućnosti upravljati Spaladium arenom?

Mi sagledavamo. Sigurno da je opcija da to bude gradska firma koja bi dobila i dijelove koje sada firma Žnjan obavlja za manifestacije, s obzirom na zakonske regulative koje jesu i mislim da ćemo ići u tom smjeru. Ali, evo, dopustite da se cijela procedura provede. Na vrijeme smo poduzeli sve aktivnosti kako ne bi bili ni u jednom trenutku nespremni.