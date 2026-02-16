FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SVE VIŠE OPASNOSTI /

Lavina uzela još dvije žrtve: Boarderi skijali izvan označenih staza na poznatom glečeru

Lavina uzela još dvije žrtve: Boarderi skijali izvan označenih staza na poznatom glečeru
×
Foto: Nicolas TUCAT/AFP/Profimedia/Ilustracija

U susjednoj Italiji, dvoje je skijaša poginulo u lavini u nedjelju, a treći je u teškom stanju

16.2.2026.
13:40
Hina
Nicolas TUCAT/AFP/Profimedia/Ilustracija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Dvojica austrijskih snowboardera koji su bili izvan staza na glečeru Stubai u Tirolu na zapadu Austrije poginula su u lavini, objavila je u ponedjeljak policija. Muškarci u dobi od 37 godina, koji se nisu vratili nakon što su otišli na snijeg, locirani su u nedjelju navečer, ali su spasilačke službe "samo mogle konstatirati smrt", rekla je austrijska policija u priopćenju nakon velike potrage koja je uključila spasioce, pse i dronove.

Lavine širom Alpi već su uzele živote desetaka ljudi od početka sezone, a mnoga su skijališta izdala upozorenje na opasnost od lavina. U regiji u kojoj se dogodio najnoviji incident, posljednjih je dana zbog velikih količina novog snijega na snazi upozorenje na lavine razine 4 na ljestvici od 5.

U susjednoj Italiji, dvoje je skijaša poginulo u lavini u nedjelju, a treći je u teškom stanju.

POGLEDAJTE VIDEO: Pakao na 'balkonu Triglava'! Lavina progutala planinare: Evo gdje su točno nestali Hrvati

LavinaGlecerSnowboarderAustrija
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx