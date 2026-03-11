FREEMAIL
BLOKADA ULICA /

Napad ili slučajni incident? Vozač se zaletio u vrata Bijele kuće, preuzela ga Tajna služba

Napad ili slučajni incident? Vozač se zaletio u vrata Bijele kuće, preuzela ga Tajna služba
Foto: Wim Wiskerke/Alamy/Profimedia

Vozač automobila je pritvoren i ispituje ga američka Tajna služba

11.3.2026.
13:04
Tajana Gvardiol
Wim Wiskerke/Alamy/Profimedia
Ulice oko Bijele kuće su blokirane nakon što je vozač udario u vrata.

Vozač automobila je pritvoren i ispituje ga američka Tajna služba, piše Daily Mail.

Nije bilo ozlijeđenih nakon što se vozilo sudarilo s vratima na aveniji Connecticut i ulici H, na sjevernoj strani Bijele kuće. Policija je privremeno blokirala ceste.

Uskoro više...

POGLEDAJTE VIDEO: Bijela kuća prijeti vojnim napadom na najveći otok: Grenland i Danska pozivaju na razgovore

Bijela KućaNapadTajna Služba
