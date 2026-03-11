Organizatori poznatog festivala ljuti zbog plakata Selak Raspudić: 'Nemamo veze s tim!'

Zagrebačke ulice jučer su preplavili jumbo plakati s porukom "Ni Pavelić ni Tito, samo drito!", a ubrzo se doznalo da je riječ o novom imenu političke stranke saborske zastupnice Marije Selak Raspudić, koju je osnovala tu stranku prije godinu dana, kada se kandidirala za zagrebačku gradonačelnicu. No, slogan i naziv izazvali su brzu reakciju organizatora jednog od najpoznatijih domaćih glazbenih festivala - Drito.

Naime, produkcijska kuća yem, koja stoji iza izvođača poput Grše, Pekija, Baksa, Miach, Vojka V, Hiljsona Mandele i mnogih drugih, oglasila se nakon što su brojni građani počeli povezivati plakate s njihovim brendom. Na svom Instagram profilu objavili su fotografiju plakata i jasno poručili da s političkom kampanjom nemaju nikakve veze.

"Obaviješteni smo od strane naših followera da su u Zagrebu osvanuli ovi plakati. Želimo naglasiti da nemamo nikakve veze s njima. Iako je mjesec dana do našeg najvećeg festivala, očito se s razlogom ovo ime koristi u krive svrhe. Iza ovih plakata stoji određena politička stranka. O daljnjim koracima i razvoju situacije pravovremeno ćemo vas obavijestiti", poručili su iz yema.

Foto: Screenshot 'Instagram'/yemhr

Net.hr je o cijeloj situaciji poslao upit i samoj diskografskoj kući i agenciji yem te zastupnici Mariji Selak Raspudić, ali odgovore nismo dobili.

Jubilarno deseto izdanje

Razlog njihove reakcije je činjenica da već deset godina organiziraju festival "Drito", koji je postao jedan od ključnih događaja domaće trap i hip-hop scene. Naziv se ne odnosi samo na festival – pod istim brendom djeluju i popularni zagrebački kafić te događaji poput Lil Drita, Mikrodrita, Drito iz Tvornice i sl.

Ove godine festival slavi jubilarno deseto izdanje, a prvi put seli u Arenu Zagreb, gdje će se održati 11. travnja. Na pozornici će nastupiti neka od najpopularnijih imena mlađe domaće scene - Hiljson Mandela, Vojko V, Miach, Peki, Baks, Z++, Luzeri te Tej i Špiro. Ulaznice su, prema organizatorima, već gotovo rasprodane.

Festival Drito pokrenut je 2016. godine u Tvornici kulture kao događaj posvećen tada novoj generaciji trap i hip-hop izvođača. Kroz godine je rastao, selio u veće prostore i prerastao u festival koji redovito okuplja tisuće fanova.

Selak Raspudić, čija se politička stranka još uvijek službeno zove "Marija Selak Raspudić – Nezavisna lista", još se nije oglasila o reakciji organizatora festivala niti o mogućem sporu oko korištenja imena.

POGLEDAJTE VIDEO: Peki u 'Laganih 15' otkrio kome je sve zahvalan u dosadašnjoj karijeri, ali i za koga bi volio producirati pjesmu