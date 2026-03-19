NIJE MU LAGANO /

Jedan od najtalentiranijih igrača današnjice mogao bi propustiti kraj sezone zbog bizarnog razloga

Jedan od najtalentiranijih igrača današnjice mogao bi propustiti kraj sezone zbog bizarnog razloga
Foto: Sally Rawlins/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia

Potencijalno bi mogao ostati i bez medalje čak i ako Arsenal osvoji Premier ligu

19.3.2026.
12:48
Sportski.net
Sally Rawlins/Every Second Media/Shutterstock Editorial/Profimedia
Arsenalov wunderkind Max Dowman slovi za jednog od najtalentiranijih igrača današnjice. Mladi Englez skupio je već sedam nastupa za Arsenal iako ima samo 16 godina, ali bi u nastavku sezone mogao teže do minutaže.

Naime, šesnaestogodišnjak bi mogao propustiti posljednjih nekoliko utakmica ove sezone zbog škole. U svibnju bi Dowman trebao polagati ispite male mature i zbog toga propustiti neke utakmice, a potencijalno i ostati bez medalje čak i ako Arsenal osvoji Premier ligu.

Naime, za osvajanje medalje pobjednika Premier lige igrač mora odigrati pet utakmica za osvajača titule, a Dowman ih zasad ima tri. To znači da, ako zbog ispita propusti utakmice u svibnju, ostaju mu samo tri utakmice u travnju, uključujući derbi protiv Manchester Cityja, da ispuni taj uvjet.

Izgleda da ponekad nije lako biti talent.

POGLEDAJTE VIDEO: Nogometaši Rijeke otputovali na ključnu utakmicu u Konferencijskoj ligi

Arsenal
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
