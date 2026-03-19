Jedan od najtalentiranijih igrača današnjice mogao bi propustiti kraj sezone zbog bizarnog razloga
Potencijalno bi mogao ostati i bez medalje čak i ako Arsenal osvoji Premier ligu
Arsenalov wunderkind Max Dowman slovi za jednog od najtalentiranijih igrača današnjice. Mladi Englez skupio je već sedam nastupa za Arsenal iako ima samo 16 godina, ali bi u nastavku sezone mogao teže do minutaže.
Naime, šesnaestogodišnjak bi mogao propustiti posljednjih nekoliko utakmica ove sezone zbog škole. U svibnju bi Dowman trebao polagati ispite male mature i zbog toga propustiti neke utakmice, a potencijalno i ostati bez medalje čak i ako Arsenal osvoji Premier ligu.
Naime, za osvajanje medalje pobjednika Premier lige igrač mora odigrati pet utakmica za osvajača titule, a Dowman ih zasad ima tri. To znači da, ako zbog ispita propusti utakmice u svibnju, ostaju mu samo tri utakmice u travnju, uključujući derbi protiv Manchester Cityja, da ispuni taj uvjet.
Izgleda da ponekad nije lako biti talent.
🚨 Max Dowman could miss several matches at the end of the season with Arsenal because he has academic exams at his school. 🏴📚— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) March 19, 2026
The 16-year-old player is scheduled to take his GCSE exams in May, which coincides with the club's final Premier League matches. 📖
