Strava u Drnišu! Muškarac (50) ubio mladića (19) na terasi obiteljske kuće: Policija traga za njim

U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnjak, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Kako javlja PU šibensko-kninska, stravičan zločin dogodio se oko 23.05 na terasi obiteljske kuće.

Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnjak je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda.

Na terenu je velik broj policajaca, a u tijeku su mjere traganja za počiniteljem te kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Iz policije su objavili i da je osumnjičeni otprije im poznat. Protiv njega je 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.