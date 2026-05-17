FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
DAO SE U BIJEG /

Strava u Drnišu! Muškarac (50) ubio mladića (19) na terasi obiteljske kuće: Policija traga za njim

Strava u Drnišu! Muškarac (50) ubio mladića (19) na terasi obiteljske kuće: Policija traga za njim
×
Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Iz policije su objavili i da je osumnjičeni otprije im poznat

17.5.2026.
2:53
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
VOYO logo
VOYO logo

U Drnišu je sinoć ubijen 19-godišnjak, a policija intenzivno traga za osumnjičenim 50-godišnjakom koji je nakon pucnjave pobjegao.

Kako javlja PU šibensko-kninska, stravičan zločin dogodio se oko 23.05 na terasi obiteljske kuće. 

Prema dosad poznatim informacijama, 50-godišnjak je iz vatrenog oružja pucao u 19-godišnjeg hrvatskog državljanina koji je na mjestu preminuo od zadobivenih ozljeda.

Na terenu je velik broj policajaca, a u tijeku su mjere traganja za počiniteljem te kriminalističko istraživanje kojim se utvrđuju sve okolnosti događaja.

Iz policije su objavili i da je osumnjičeni otprije im poznat. Protiv njega je 2023. godine Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava zbog kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari.

 

 

DrnišUbojstvoVatreno OružjePucnjavaPotragaPolicija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike