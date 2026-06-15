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SLAVONSKA SNAGA /

Mario Žgela vraća se u kavez: Otkrio što ga čeka u Osijeku i zašto spominje rakiju

Mario Žgela vraća se u kavez: Otkrio što ga čeka u Osijeku i zašto spominje rakiju
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Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Nastupit će svega pedesetak kilometara od rodnih Vinkovaca

15.6.2026.
14:01
Sportski.net
Marko Prpic/PIXSELL
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FNC je objavom na Instagramu podigao prašinu uoči svog nadolazećeg borilačkog spektakla u Osijeku. U središtu pozornosti našao se slavonski borac Mario Žgela, koji se nakon deset mjeseci pauze vraća u kavez, i to pred domaćom publikom. Kratki isječak iz intervjua otkriva Žgelinu opuštenu stranu, ali i najavljuje beskompromisnu borbu, dok su reakcije fanova, kao i uvijek kad je on u pitanju, podijeljene.

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Borba protiv Denija Mirinića na priredbi FNC 32, koja će se održati 20. lipnja u osječkoj dvorani Gradski vrt, za Žgelu ima poseban značaj. Nastupit će svega pedesetak kilometara od rodnih Vinkovaca, što mu daje dodatnu motivaciju. U objavljenom videu, koji je samo najava za cijeli intervju, Žgela u ležernom razgovoru s voditeljicom Klarom spominje slavonske običaje, rakiju i pečenje, pokazujući opuštenost uoči važnog meča. No, idila prestaje onog trenutka kad se spomene borba: "Kad zazvoni zvono, ide ubiti."

 

 

 

Povratak pred domaću publiku

Događaj u Osijeku označava veliki povratak FNC-a u taj grad nakon četiri i pol godine, a za razliku od posljednjeg puta, kad su posjećenost ograničavale pandemijske mjere, sada se očekuje ispunjena dvorana. Upravo ta atmosfera bit će vjetar u leđa za Žgelu, borca poznatog pod nadimkom "The Lumberjack" (Drvosječa), koji je zaradio zbog nevjerojatne fizičke snage i posla kojim se nekada bavio. Njegov profesionalni omjer od osam pobjeda i četiri poraza svjedoči o karijeri punoj uspona i padova, a povratnička borba protiv Mirnića bit će ključan test njegove spremnosti. 

FNC 32 u Osijeku održava se 20. lipnja, a vi ga možete pratiti putem platforme VOYO

Podijeljene reakcije navijača

Kao i mnogo puta dosad, objava vezana uz Žgelu izazvala je burne i potpuno oprečne reakcije. Dok mu jedni iskazuju bezrezervnu podršku komentarima poput "Meni je Žgela teška kraljina" i "Žgela legendo", drugi su iskoristili priliku za oštru kritiku. "Žgela je možda i fizički najjači borac i udarač u FNC-u, ali i borac s najnižim IQ-om, zato i je kanta", napisao je jedan korisnik, dok su se drugi pitali kako i dalje dobiva priliku u elitnoj promociji.

Mario žgelaFnc 32
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