Navijači Milana u nevjerici: Evo koga Rossoneri dovode za trenera

Bivši trener Manchester Uniteda i lisabonskog Sportinga, 41-godišnji portugalski nogometni stručnjak Ruben Amorim, trebao bi postati novi trener AC Milana, objavili su pojedini portugalski i talijanski mediji u ponedjeljak.

Prema portugalskom sportskom dnevniku "A Bola", Amorim i čelnici slavnog talijanskog kluba postigli su načelni dogovor o dvogodišnjem ugovoru, s mogućnošću da suradnju produže do 2029.

Službene potvrde iz Milana još uvijek nema.

AC Milan je na razočaravajući način završio prošlu sezonu u talijanskoj Serie A pod vodstvom Massimiliana Allegrija, jer je u posljednjem kolu doživio poraz na domaćem terenu od Cagliarija i time ostao bez plasmana u Ligu prvaka.

To je u konačnici rezultiralo otkazima Allegriju i cijelom nizu klupskih čelnika na direktorskim pozicijama.

Gazzetta dello Sport je prošli tjedan objavila da bi Milan kao novog trenera mogao angažirati Olivera Glasnera, koji je napustio Crystal Palace, a među kandidatima za tu poziciju je spominjan i aktualni izbornik austrijske reprezentacije Ralf Ragnick.

No, čini se da se dogodio obrat te da će Milan u sljedećoj sezoni voditi 41-godišnji Portugalac koji je bez angažmana od siječnja ove godine, kad je dobio otkaz u Manchester Unitedu.