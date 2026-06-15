Mijenjao se kroz godine! Pogledajte kako je Luka Modrić izgledao na svim Svjetskim prvenstvima

Luka Modrić, kapetan i ikona hrvatskog nogometa, ostavio je neizbrisiv trag na svjetskim prvenstvima. Kroz četiri turnira, od mladića koji je ulazio s klupe do najboljeg igrača svijeta, njegov put oslikava nevjerojatan uspon i mentalnu snagu koja ga je pretvorila u legendu.

Od debitanta do lidera bez rezultata

Modrićev put na svjetskim prvenstvima započeo je skromno. Na svom debiju u Njemačkoj 2006. godine, kao 20-godišnjak, upisao je tek dva nastupa s klupe, sakupivši ukupno 28 minuta protiv Japana i Australije. Hrvatska je tada ispala u skupini. Osam godina kasnije, u Brazilu 2014., situacija je bila drukčija. Modrić je stigao kao zvijezda Real Madrida i neupitni lider na terenu, odigravši svaku minutu. No, unatoč njegovom statusu i trudu, reprezentacija ponovno nije uspjela proći grupnu fazu, zabilježivši poraze od Brazila i Meksika.

Dvije medalje koje su ispisale povijest

Vrhunac karijere stigao je na dva iduća prvenstva. U Rusiji 2018. godine, kao kapetan, poveo je "Vatrene" na nezaboravno putovanje do [povijesnog finala. Odigrao je svih sedam utakmica, postigavši ključne pogotke protiv Nigerije i Argentine, a njegove su izvedbe bile ključne u dramatičnim pobjedama nakon produžetaka. Iako je Hrvatska u finalu poražena, Modrić je proglašen najboljim igračem turnira i osvojio je Zlatnu loptu. Četiri godine kasnije, u Kataru 2022., s 37 godina je ponovno vodio momčad do polufinala. Nakon pobjeda nad Japanom i Brazilom, Hrvatska je osvojila broncu pobjedom protiv Maroka. Modrić je nagrađen Brončanom loptom, čime je zaokružio priču na SP-u s 19 nastupa.

Od 28 minuta u Njemačkoj do Zlatne i Brončane lopte, Modrićev put na svjetskim prvenstvima priča je o talentu, upornosti i ljubavi prema domovini. Svojim je igrama i vodstvom zadužio generacije, dokazavši da i mala nacija može sanjati i ostvariti najveće snove na najvećoj svjetskoj pozornici.