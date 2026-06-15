Prizori terora u srcu Kijeva: Sveti simbol star 1000 godina gutaju plameni jezici

Četiri su osobe poginule, a 30 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu u kojem je izbio požar u samostanu Kijevsko-pečerska lavra, simbolu ukrajinske duhovne i kulturne povijesti u najtežem ruskom zračnom napadu na ukrajinski glavni grad u zadnja dva tjedna, objavile su vlasti u ponedjeljak pozvavši stanovništvo da se skloni na sigurno.

U ruskom napadu balističkim raketama gorjele su stambene zgrade, automobili, skladišta, poslovne zgrade, tržnica i dalekovodi pa je najmanje 14.000 stanovnika ostalo bez struje. Pogođena je i povijesna katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije koja predstavlja jednu od najznačajnijih vjerskih i kulturnih građevina u Ukrajini. Osim nje, pogođeno je i nekoliko višekatnica. Među ozlijeđenima je trudnica i dvoje djece.

Kijevsko-pečerska lavra, samostan i špiljski kompleks koji sadrži neka od najcjenjenijih ukrajinskih svetišta i relikvija, našla se pod izravnom vatrom. Katedrala je izvorno sagrađena još u 11. stoljeću kao dio šireg samostanskog kompleksa.

"Krov jednog od najsvetijih mjesta u kršćanskom svijetu - katedrale Uznesenja Kijevsko-pečerske lavre - gori", napisao je na X-u metropolit Epifanij, poglavar ukrajinske Pravoslavne crkve.

"Molite za spas svetišta od uništenja. Ovo je još jedan ruski zločin protiv čovječanstva, protiv povijesti, kršćanstva", dodao je.

'Ruski teror'

Nakon napada, pokrenuta je hitna evakuacija drevnih ikona, antiminsija i drugih vjerskih relikvija, potvrdio je biskup Avramiij, kojeg prenosi Kyiv Independent.

"Što bi još Antikrist Kremlj trebao napraviti da svijet shvati kako se moraju poduzeti odlučne mjere da se zaustavi ruski teror protiv Ukrajine i uspostave sami principi mira?", zaključio je mitropolit.

Samostan Kijevsko-pečerska lavra je najstarije pravoslavno svetište istočnih Slavena i mjesto svjetske baštine UNESCO-a izgrađeno 1051. "Brutalan napad na naš narod i našu baštinu. Ovo je pravo lice ruskih pravoslavnih vrijednosti", rekla je ukrajinska premijerka Julija Sviridenko.

Dok se visok plamen uzdizao nad samostanom stanovnici su požurili u skloništa pred najgorim ruskim napadom na Ukrajinu od početka lipnja kada su dronovi i projektili ubili više od 20 ljudi, a više od 100 ih je ranjeno.

Za sada nije poznato jesu li u napadu oštećeni vjerski artefakti. Vlasti još nisu objavile razmjere štete nastale na katedrali.

Potpredsjednica vlade za humanitarnu politiku Tetjana Berežna kazala je da je u napadu uništen i Nacionalni filmski studio Oleksandra Dovženka, gdje se čuvala "najveća i najstarija kolekcija kostima u Ukrajini".

Prema Berežni, u kolekciji je bilo 100.000 kostima i oko tri milijuna drugih odjevnih predmeta.

Tijekom noći ukrajinsko ratno zrakoplovstvo izvijestilo je o desecima ruskih dronova koji su se približavali Kijevu. Eksplozije su u ukrajinskom glavnom gradu odjeknule oko jednog sata ujutro. Naknadne eksplozije uslijedile su pola sata kasnije, a onda nekoliko minuta prije četiri sata. Izdana su i upozorenja zbog balističkih projektila za veći dio zemlje, a upozorenje na zračni napad u tijeku je u središnjim i istočnim regijama.

Lansirali projektile Zircon?

Prva izvješća pokazuju da je u napadu lansirano preko 50 projektila. Ukrajinski mediji tvrde da su lansirani i hipersonični projektili Zircon te gotovo 500 dronova.

Gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko izvijestio je da je stambena zgrada u okrugu Obolon djelomično uništena. Prijavljeni su udari na deveterokatnicu u okrugu Solomjanski i peterokatnicu u okrugu Pečersk.

Načelnik Vojne uprave grada Kijeva, Tymur Tkachenko, rekao je da je požar izbio i u trokatnoj stambenoj zgradi u gradskom okrugu Podil. Pogođena je i 25-katnica u Ševčenkivskom naselju.

"Rusi su barbari 21. stoljeća“, napisao je Tkačenko tijekom noći. "Svi ćemo ovo pamtiti", dodao je.

Novi napadi uslijedili su nakon što je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski u nedjelju rekao da je razgovarao s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom o naporima čiji je cilj kraj sukoba koji traje više od četiri godine, a uoči ovotjednog sastanka članica G7 u Francuskoj.

Susjedna Poljska, članica EU-a i NATO-a u ponedjeljak je podigla borbene zrakoplove zbog mogućeg upada u zračni prostor prije nego što je povukla upozorenje, objavivši da nije evidentirano njegovo narušavanje, objavile su poljske Oružane snage u objavi na X-u.

Ukrajina će "hitno pokrenuti" postupke u sklopu UNESCO-a i ostalih međunarodnih mehanizama da bi zajamčila "hitan i adekvatan odgovor na ovakvo barbarstvo" na jednu državu, rekao je ministar vanjskih poslova Andrij Sibiha na X-u, aludirajući na napad na samostan, a osudio ih je i estonski ministar vanjskih poslova Margus Tsahkna.