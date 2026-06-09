Zelenski o Putinovim lažima i tajnom sastanku s Abramovičem: 'Blizu je kolapsu'

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski boravi u Londonu gdje je dao velik intervju za Guardian, u kojem je komentirao stanje na ukrajinskoj bojišnici, pitanje povratka Krima, ali i tajni sastanak s Abramovićem i vojnu pomoć koja je Ukrajini potrebna da nastavi borbu protiv ruskog agresora.

Dobro raspoloženi Zelenski nakon više od četiri godine rata u Ukrajini vjeruje da se najveći europski rat od 1945. polako okreće u korist njegove zemlje. Vojna situacija za Kijev je najperspektivnija u posljednje dvije i pol godine, rekao je Zelenski.

"Ne možemo reći da Rusija gubi ovaj rat. Ali možemo reći da gube inicijativu svaki dan, iz dana u dan", rekao je ukrajinski predsjednik.

Foto: Ukraine Presidency via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Rusija ne dobiva rat

Kremlj je tijekom proteklog tjedna pretrpio niz neuspjeha. Ukrajinski dronovi dugog dometa pogodili su Putinov rodni grad Sankt Peterburg, zapalivši naftne terminale.

Slični napadi paralizirali su okupirani Krim - ključna opskrbna cesta prepuna je zapaljenih kamiona i tankera, a poluotok koji je Rusija zauzela 2014. suočava se s ozbiljnom nestašicom goriva.

Na istočnom bojištu rusko žestoko napredovanje gotovo je zaustavljeno.

Veliki gubitci

Zelenski, koji od početka ruske invazije 2022. dosljedno tvrdi da se Ukrajina može obraniti od ruskog agresora uz dovoljnu podršku, kaže da Kremlj gubi više od 30.000 vojnika mjesečno. Od tog broja, pogine između 23 i 24 tisuće ruskih vojnika, a ostali su "teško" ranjeni.

Prava brojka, sugerira Zelenski, mogla bi biti i veća. "Sveukupno, ovo je vrlo velik broj. To znači da ne dobivaju rat", ističe. Ukrajina je, ističe, u manjoj mjeri izgubila vojno osoblje.

Foto: Ukraine Presidency via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Rusko teroriziranje civila

Rusija posljednjih mjeseci intenzivira zračne napade na ukrajinske gradove s očitim ciljem teroriziranja ljudi koji nisu uključeni u borbe. U jednom napadu prošlog utorka korišteno je 73 projektila i 656 dronova. U Kijevu i Dnjepru ubijeno je 18 ljudi, uključujući trogodišnjeg dječaka.

Zelenski je prošlog tjedna napisao otvoreno pismo ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu. Predložio je ruskom čelniku sastanak licem u lice kako bi se strašni sukob okončao.

Putin je, govoreći u petak na ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu, odbio ponudu Zelenskog. Pismo je ocijenio "nepristojnim" te rekao da ruski teritorijalni zahtjevi - regija Donbas i dvije južne ukrajinske pokrajine - ostaju nepromijenjeni. Putin je inzistirao i na tome da ruske snage napreduju preko svih dijelova fronte te im je poručio: "Nastavite raditi, braćo."

Laži kao 'ljepilo'

Nepopustljiv Putinov stav mnoge je promatrače potaknuo da se zapitaju je li ruski predsjednik u zabludi ili mu zapovjednici daju pogreške informacije s terena.

Zelenski smatra da su te teorije uvjerljive, ali naglašava da "razlog zašto laže nije važan". Dodaje da je Putin lagao o ratu od samog početka, kada je tvrdio da je potrebno zauzeti ukrajinski teritorij kako bi se "spasili" govornici ruskog jezika.

Njegove laži su ljepilo koje se koristi za "spajanje" različitih elemenata u ruskom društvu, smatra ukrajinski predsjednik.

Politički porazi

Rusija je nedavno doživjela nekoliko političkih poraza na međunarodnoj sceni. U travnju, Putinov bliski saveznik u Europi, Viktor Orbán, poražen je na mađarskim parlamentarnim izborima.

Propali su i ruski napori da podrže Moskvi sklone kandidate na izborima u Moldaviji i Armeniji. "Gube utjecaj u različitim zemljama, uključujući Azerbajdžan", rekao je Zelenski. "Izolirani su unutar Europe i od Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, sami su", dodao je.

Foto: Ukraine Presidency via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Pažljivo s pohvalama SAD-a

Zelenski je u intervjuu pažljivo hvalio američke diplomatske napore, unatoč teškom susretu s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom te unatoč prijateljskom samitu između Trumpa i Putina na Aljasci prošlog ljeta i smanjenju američke vojne pomoći Kijevu.

"Uvijek sam govorio predsjedniku Trumpu da Putin laže. Igra se s vama, s Bijelom kućom", podsjetio je Zelenski dodajući da je zahvalan Amerikancima na "snažnoj podršci" Ukrajini.

Utjecaj rata na Bliskom istoku

Zelenski je priznao da se pažnja Washingtona preusmjerila na Bliski istok. "Naravno, od samog početka rata s Iranom, njihov fokus se promijenio", rekao je Zelenski o Trumpovoj administraciji. Dodao je da razumije zašto je SAD potrošio "toliko projektila i oružja" u ratu s Teheranom.

Zelenski je s tugom primijetio da Kijev - za razliku od američkih saveznika u Perzijskom zaljevu i Izraela – nikada nije dobio "tu količinu podrške". "Šteta", rekao je.

Jedino što nedostaje

Ukrajina se od 2022. transformirala u supersilu dronova. Kijev je izrastao u središte vojne industrijske proizvodnje i tehničkih inovacija pa je čak i nekoliko arapskih zemalja zatražilo njegovu pomoć u obaranju iranskih dronova Shaheda.

Najvažnije oružje koje Ukrajini sada nedostaje, rekao je Zelenski, su američki Patrioti - jedini sustav koji je sposoban oboriti ruske balističke rakete koje svake noći padaju na ukrajinske civile.

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Alternativa za Patriote

Zelenski je u nedjelju u Londonu razgovarao s britanskim premijerom Keirom Starmerom, njemačkim kancelarom Friedrichom Merzom i francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom. Rekao je da je ponovno pozvao europske saveznike da "zatvore" ukrajinsko nebo odnosno, da pomognu Ukrajini u obrani od velikih ruskih zračnih napada.

Osim protubalističkih presretača, Zeleneki želi financijsku potporu za transformaciju mobiliziranih ukrajinskih oružanih snaga u ugovornu vojsku europskog tipa. S obzirom na cijenu Patriot projektila - svaki košta 4 milijuna dolara - Želenski je pozvao London, Pariz, Berlin i druge države EU-a na zajedničku suradnju kako bi se izgradila alternativa američkoj verziji.

Ukrajina je, dodao je Zelenski, zauzvrat spremna podijeliti svoje teško stečeno iskustvo ratovanja dronovima. "NATO je vrlo zainteresiran za to. Ovo su neprocjenjive informacije. Ima ih ogromna količina", rekao je Zelenski.

Povratak Krima?

Zelenski je početkom rata inzistirao na povratku Krima. Ruski napadi dronova učinili su tu ideju ponovno primamljivom, iako dalekom mogućnošću.

Ukrajinske snage zauzete su uništavanjem logistike poluotoka i napadima na druge vojne i energetske ciljeve diljem okupirane južne Ukrajine, rekao je Zelenski. "Sve se vrti oko kritične infrastrukture. To im pomaže da militariziraju naš Krim. Radimo na tome", dodao je.

Dovođenje rata u Rusiju

Zelenski smatra da je svrha ukrajinskih udara – u kojima su dronovi zujali iznad stambenih zgrada u širem području Moskve i Sankt Peterburga – ta da ruski stanovnici "osjete" što znači rat.

"Pobjeda u ovom ratu je kada rusko društvo prepozna da je rat užasan, da je rat tragedija ne za nekoga, negdje, već za njih same. I mislim da je to zamah", rekao je Zelenski.

Foto: Ukraine Presidency via Bestimage/Bestimage/Profimedia

Sastanak s Abramovičem

Ruski oligarh Roman Abramovič u svibnju je tajno otputovao u Kijev na razgovore sa Zelenskim. Ukrajinski predsjednik ispričao je kako je Abramoviču rekao da Ukrajina nikada neće odustati od Donbasa, kako Moskva želi.

"Mislim da oko Putina postoje različiti ljudi. Polovica njih želi nastaviti ovaj rat. Polovica želi stati. I mislim da ljudi koji su iz poslovnog svijeta razumiju da je gospodarstvo u Rusiji u užasnoj situaciji. Vrlo je blizu kolapsa", rekao je Zelenski.

Susret s kraljem Charlesom

Zelenski je dao intervju za Guardian neposredno prije susreta s kraljem Charlesom, s kojim je razvio srdačan i povjerljiv odnos. Zelenski je prethodno otkrio da je britanski kralj tijekom njegovog državnog posjeta Velikoj Britaniji prošle godine pozvao predsjednika Donalda Trumpa da podrži Ukrajinu - nešto što američki predsjednik izrazito nerado čini.