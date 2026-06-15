Trump okupio elitu na travnjaku Bijele kuće: Sve ih je čuvala čelična 'kandža' teška 600 tona!

U nedjelju je ispred Bijele kuće održan povijesni UFC spektakl “Freedom 250”, prvi sportski događaj te vrste u predsjedničkoj rezidenciji. Na južnom travnjaku postavljena je privremena arena s čeličnom konstrukcijom visokom 27 metara, a sve je otvoreno uz prisutnost Donalda Trumpa i Dana Whitea.

Događaj je okupio oko 4.500 gledatelja u areni te više od 80.000 navijača na obližnjim ekranima. Na programu je bilo sedam borbi, a u glavnoj je Justin Gaethje svladao Iliju Topuriju i osvojio pojas lake kategorije.

Spektakl je održan unatoč prijetnji oluja i ranijim pravnim pokušajima da se zaustavi gradnja oktogona. Sud je na kraju odbacio zahtjev za zabranu, a organizacija je nastavila s planiranim programom.

Procjenjuje se da je događaj koštao više od 60 milijuna dolara, uz izgradnju kompleksne infrastrukture i pojačane sigurnosne mjere. UFC je tako po prvi put u 33 godine organizirao potpuno otvoreni event bez krova.