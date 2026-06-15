Stan pun plijesni i miševa plaćala je kao da živi u palači: Danas daje siću i uživa u luksuzu

Britanka Lecia Jacobs (31) iz pljesnive sobe pune miševa preselila se u stan s jacuzzijem, bazenom i pogledom na grad. Nakon završetka fakulteta 2021. godine otišla je u London, nadajući se uzbudljivom životu u velikom gradu.

Ipak, ubrzo je shvatila da joj život u britanskoj prijestolnici prazni novčanik i narušava kvalitetu života. Za sobu u dijeljenoj kući plaćala je oko tisuću funti mjesečno s režijama, iako je prostor bio zapušten, pun starog namještaja, plijesni i miševa.

Zajedno s partnerom Danom zaključila je da London više nije vrijedan tolikog stresa i troškova. Par se zato odlučio preseliti u njezin rodni Manchester, gdje im se život potpuno promijenio.

Ondje su unajmili stan s dvije spavaće sobe i dvije kupaonice na 16. katu, za koji s uključenim troškovima plaćaju 1850 funti mjesečno. Uz stan imaju balkon, krovni bazen, teretanu, saunu i igraonicu, što im je donijelo osjećaj luksuza koji u Londonu nisu mogli ni zamisliti. Lecia kaže da sada lakše diše, više štedi i nema osjećaj da stalno mora juriti.

Najviše je veseli to što si danas može priuštiti putovanja, uštedu i život na višoj nozi, dok je u Londonu, kako kaže, više postojala nego živjela.