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LJUDI SU ŠOKIRANI /

Zbog ekstremnog izgleda svi gledaju u njega: Nosnice su mu toliko velike da u njih stane svašta

Zbog ekstremnog izgleda svi gledaju u njega: Nosnice su mu toliko velike da u njih stane svašta
Foto: Instagram
U svijetu u kojem društvene mreže svakodnevno pomiču granice prihvatljivog, pojedinci poput Adriana Lemosa, na internetu poznatijeg pod imenom Adrianomodificada, postaju fenomeni koji izazivaju istovremeno divljenje i potpunu nevjericu. Ovaj influencer, čiji je svaki milimetar kože priča za sebe, izgradio je golemu online zajednicu na temeljima ekstremnih tjelesnih modifikacija. Dok su tetovaže postale dio mainstreama, Lemos pripada avangardi koja tijelo ne vidi samo kao platno, već kao materijal koji se može rezati, rastezati i preoblikovati do neprepoznatljivosti.
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Adriano Lemos, na internetu poznat kao Adrianomodificada, influencer je koji je pažnju privukao ekstremnim tjelesnim modifikacijama. Njegovo tijelo gotovo je u potpunosti prekriveno tetovažama, uključujući lice, ruke, ramena, pa čak i bjeloočnice.

Osim tetovaža, prepoznatljiv je i po razdvojenom jeziku koji dodatno naglašava njegov neobičan izgled. Ipak, najviše pažnje izazivaju ogromni tuneli probušeni kroz bočne strane njegovih nosnica. Otvori su toliko veliki da kroz njih može provlačiti nakit, predmete, pa čak i pokazivati njihovo dodatno širenje.

Na TikToku ga prati više od 1,1 milijun ljudi, a upravo su njegove modifikacije glavni razlog velike popularnosti. U viralnim snimkama nerijetko pokazuje nosnice izbliza, što kod gledatelja izaziva snažne reakcije. Jedni ga smatraju umjetnikom i simbolom slobode izražavanja, dok drugi njegov izgled nazivaju pretjeranim i uznemirujućim.

15.6.2026.
10:28
Webcafe.hr
Instagram
ModifikacijeTijeloTetovažeKaos
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