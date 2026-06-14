Svjetsko na horizontu, ali Dubovac krade pažnju: Odbojka na pijesku oduševila prisutne!

Na dubovačkom igralištu ovog je ljeta sportska ponuda dodatno obogaćena, a u sklopu bogatog programa noćnog malonogometnog turnira INA 2026 u organizaciji RK Dubovac-Gaza održano je i jedno zanimljivo novo natjecanje.

Kako prenosi KA.portal, riječ je o turniru u odbojci na pijesku, koji je, koliko je poznato, prvi službeni sportski događaj na terenu smještenom tik uz malonogometno igralište. U natjecanju su sudjelovali mješoviti parovi, njih ukupno osam, koji su već u ranim jutarnjim satima započeli razigravanje po skupinama.

Nakon grupne faze najbolji su izborili polufinale, a potom i finale koje je ponudilo najviše uzbuđenja. U izjednačenom i borbenom meču par Magdalena Mihalić/Borna Jakić došao je do pobjede nad Iris Rupčić i Ivanom Frkovićem rezultatom 15:9, 13:15, 15:5.

U susretu za treće mjesto Anja Skendžić i Bruno Katarina bili su uspješniji od para Tihana Pavlaković/Stipe Šćulija, slavivši s 15:12 i 16:14.

Ka.portal je prenio kako je turnir protekao u sportskom i prijateljskom ozračju, uz odličnu atmosferu na pijesku i uz teren, pa se s pravom može reći da je opravdao očekivanja. Ostaje nada da ovo neće ostati jednokratni događaj, već da će odbojka na pijesku na Dubovcu postati tradicija.

Organizatori najavljuju kako Dubovac i dalje ostaje središte sportskih zbivanja uz finale malonogometnog turnira koje se igra večeras, te nastavak tjedna ispunjenog sportom, druženjem i popratnim sadržajima. RK Dubovac-Gaza priprema bogat program s nagradama za najbolje ekipe, kao i dodatne aktivnosti na rijeci Kupi u suradnji s Klubom za podvodne aktivnosti Karlovac, uključujući edukativne sadržaje o očuvanju okoliša te vožnje čamcem za najmlađe.