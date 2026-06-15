Ljepša strana Svjetskog prvenstva: One obožavaju nogomet i pokazuju emociju

Nogomet nije samo igra, rezultat i borba za svaki centimetar travnjaka. Svjetsko prvenstvo 2026. u Sjevernoj Americi donosi i onu posebnu atmosferu zbog koje se najveći sportski događaji pamte jednako po tribinama kao i po potezima na terenu.

U moru zastava, dresova, pjesme i emocija, posebnu pažnju ponovno privlače navijačice koje s ponosom bodre svoje reprezentacije. Neke navijačice su svojom emocijom i ljepotom privukle pažnju fotoreportera.

Od prvog sučevog zvižduka do posljednje minute sudačke nadoknade, one žive svaku akciju, strepe kod svakog protivničkog napada i eksplodiraju od sreće kad njihovi nogometni junaci zatresu mrežu.

S osmijehom, bojama svoje zemlje na licu i dresovima najdražih igrača, navijačice su nezaobilazan dio spektakla koji se pamti. Na tribinama se miješaju nervoza, nada, ponos i euforija, a svaki pogodak pretvara se u trenutak čistog slavlja.

Svjetsko prvenstvo još jednom pokazuje da nogomet spaja ljude iz svih krajeva svijeta. Dok igrači na terenu pišu sportsku povijest, njihove najvjernije navijačice s tribina stvaraju kulisu bez koje najveća nogometna pozornica ne bi bila ista.

Pogledajte galeriju navijačica koje su svojim osmijehom, energijom i strašću za nogometom uljepšale atmosferu Svjetskog prvenstva 2026. Ovo je ljepša strana Mundijala.