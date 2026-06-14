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Legendarni Brazilac odbrusio novinarki: 'Tko razmišlja kao i ti, ne razumije nogomet'

Legendarni Brazilac odbrusio novinarki: 'Tko razmišlja kao i ti, ne razumije nogomet'
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Foto: Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Shutterstock Editorial/Profimedia

Romario je osvojio Svjetsko prvenstvo 1994., te je na kraju turnira bio proglašen igračem prvenstva

14.6.2026.
11:25
Sportski.net
Vanessa Carvalho/Brazil Photo Press/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Brazil je u prvoj većoj utakmici na ovom Svjetskom prvenstvu odigrao 1-1 protiv reprezentacije Maroka. To je rezultat koji ne odgovara mnogim navijačima Selecãa, pa tako ni CazéTV-ovoj Fernandi Gentil.

Ona je ustvrdila kako je Brazil podbacio, na što joj je legendarni Brazilac Romário odgovorio:

"Gledaj, Fernanda, stvar je ovakva. Tko se ne razumije puno u nogomet, razmišljat će kao ti o remiju u prvoj utakmici Svjetskog prvenstva protiv Maroka. Mi smo Brazil, ali po mom mišljenju Maroko je pokazao bolji nogomet, bili su tehnički dotjeraniji i bolje postavljeni na terenu. Naravno da mi imamo bolje igrače od Maroka", rekao je legendarni napadač koji je u žutom dresu Brazila postigao 55 golova u 71 nastupu.

Također je s Brazilom 1994. osvojio Svjetsko prvenstvo te je na kraju turnira bio proglašen igračem prvenstva.

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Brazilska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna ReprezentacijaSvjetsko Prvenstvo 2026.Romario
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