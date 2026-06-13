Najveći derbi prvenstva do sada: Brazil lovi prve bodove protiv prvaka Afrike

1. kolo skupine C 0 Brazil : 0 Maroko

Mogući sastavi:

Brazil: Alisson - Sandro, Gabriel, Marquinhos, Danilo - Casemiro, Guimaraes - Vinicius, Paqueta, Raphinha - Cunha

Maroko: Bono - Mazraoui, Riad, Diop, Hakimi - El Alynaoui, Amrabat - Rahimi, Ounahi, Diaz - Saibari

Uživo

- Utakmica počinje u ponoć. Glavni sudac je Slovenac Slavko Vinčić.

Najava

Treći dan Svjetskog prvenstva nosi i prvi derbi grupne faze. Brazil i Maroko susreću se na otvaranju skupine C u New Jerseyju u utakmici koja puno obećava.

Brazil uvijek dolazi kao jedan od favorita turnira, a momčad Carla Ancelottija u prvom kolu čeka vrlo težak ispit. Maroko dolazi kao polufinalist s prošlog SP-a i aktualni prvak Afrike. Iako su izgubili od Senegala u finalu u siječnju, za zelenim stolom im je retroaktivno dodijeljen naslov jer su igrači Senegala napustili teren.

Brazil je iza sebe ostavio vrlo teške kvalifikacije u kojima su imali promjenjive rezultate i promijenili više izbornika. Kada je stigao Carlo Ancelotti javio se i optimizam u Brazilu koji već 22 godine čeka na medalju s Mundijala.

Za Brazil neće biti dostupan Neymar zbog ozljede dok je Maroko kojeg vodi Mohamed Ouahbi ostao bez dva važna prvotimca nekoliko dana uoči SP-a, stopera Marseillea Nayefa Aguerda i lijevog krila Betisa Abdea Ezzalzoulija.