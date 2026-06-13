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DERBI S MAROKOM /

Težak udarac za Brazil: Neymar nije spreman za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva

Težak udarac za Brazil: Neymar nije spreman za prvu utakmicu Svjetskog prvenstva
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Foto: Latin Sport Images/Alamy/Profimedia

Ovo je ujedno i treće svjetsko prvenstvo na kojem je 34-godišnji Neymar propustio barem jednu utakmicu zbog ozljede

13.6.2026.
8:48
Hina
Latin Sport Images/Alamy/Profimedia
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Brazilska nogometna zvijezda Neymar propustit će prvu utakmicu Brazila grupne faze Svjetskog prvenstva zbog ozljede lista, rekao je u petak brazilski izbornik Carlo Ancelotti.

"Naporno radi kako bi se što prije oporavio", rekao je Ancelotti. "Nadamo se da će se sljedeći tjedan moći vratiti punom treningu."

Brazil će imati težak zadatak u subotu u svojoj prvoj utakmici protiv polufinalista Svjetskog prvenstva 2022., Maroka. To će biti jedina utakmica tijekom grupne faze u kojoj se susreću dvije momčadi koje su trenutno među prvih deset na FIFA-inoj ljestvici, budući da je Brazil šesti, a Maroko osmi.

Neymar je posljednji put igrao 17. svibnja u brazilskoj ligaškoj utakmici za svoj klub Santos, a zbog ozljede je propustio sve pripreme Brazila za Svjetsko prvenstvo. 

Ako bi Neymar nastupio, postao bi deveti Brazilac koji je nastupio na četiri svjetska prvenstva, pridruživši se skupini od osam igrača u kojoj su Pele i Ronaldo. Neymar je postigao osam golova i četiri asistencije u 13 utakmica na svjetskim prvenstvima.

Ovo je ujedno i treće svjetsko prvenstvo na kojem je 34-godišnji Neymar propustio barem jednu utakmicu zbog ozljede.

"On me inspirira", rekao je njegov suigrač u reprezentaciji Vinicius Junior. "Želim mu brz oporavak i radujem se njegovom povratku na teren."

Svjetsko Prvenstvo 2026.NeymarBrazilska Nogometna ReprezentacijaMarokanska Nogometna Reprezentacija
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