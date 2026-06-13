Ludilo Mundijala i spektakl iz svijeta automoto-sporta

U četvrtak je započelo novo Svjetsko prvenstvo. Ovog se puta ono održava u Meksiku, Kanadi i SAD-u, ali nije samo nogomet u centru zbivanja ovog vikenda. Net.hr vam donosi sve iz svijeta sporta što se događa 13. i 14. lipnja.

Glavni događaj ovog vikenda svakako je Formula 1. Oktanski spektakl nakon Monaca preselio se u Barcelonu – grad koji je prije početka sezone služio za testiranje bolida. To bi trebalo donijeti dodatnu dozu uzbuđenja jer su vozači već svjesni kako će njihove jurilice reagirati u svakom zavoju, a tko će to znanje "unovčiti" uspjehom gledajte na kanalima RTL-a ili platformi VOYO.

U subotu u 12:30 na rasporedu je treći trening, dok su od 15:55 kvalifikacije, a glavna utrka vozi se u nedjelju u 15:00. Subotnji program pratite na RTL-u 2, dok nedjeljni možete pratiti na glavnom kanalu RTL-a. Treći trening, kvalifikacije i glavnu utrku VN Barcelone također možete pratiti i na platformi VOYO.

U subotu se također održava i "Formula 1 na vodi", kako glasi nadimak E1. Riječ je o električnim gliserima koji nakon spektakla u Comu dolaze pod dubrovačke zidine. Kako su bogati i slavni naštimali svoje igračke za novu spektakularnu utrku pogledajte u subotu od 16:00 na platformi VOYO.

Imamo nešto i za one koji preferiraju motore – Superbike dolazi u Italiju, dom ovosezonske senzacije Nicole Bulege. Hoće li sjajnom Bulegi domaća publika biti uteg ili dodatni vjetar u leđa da nastavi s nevjerojatnom formom, saznajte na prvoj utrci u subotu u 15:30 na platformi VOYO. Druga utrka je u nedjelju u 11 sati, a prijenos je također na VOYO-u.

Prva poslastica Mundijala

Najslađe za kraj – vikend nam također donosi mnoštvo uzbuđenja iz svijeta nogometa. Najprije u subotu od 21:00 igraju Katar i Švicarska, da bi točno u ponoć po našem vremenu imali i prvu "veliku" utakmicu ovog prvenstva – derbi između Brazila i Maroka. U 3 ujutro nas pak očekuje susret Haitija i Škotske, dok je u 6 na rasporedu utakmica Turske i Australije. Njemačka protiv Curaçaa igra pak u 19:00, a Nizozemska protiv Japana u 22:00.

Dvije "bonus" utakmice također su u noći s nedjelje na ponedjeljak, a to su Obala Bjelokosti protiv Ekvadora u 1 ujutro te dvoboj Švedske i Tunisa u 4:00. Sve utakmice Svjetskog prvenstva možete pratiti na HRT-u 2.