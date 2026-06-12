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BILO JE SVEGA /

Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga Velike nagrade Barcelona

Pogledajte najzanimljivije trenutke drugog treninga Velike nagrade Barcelona
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Foto: Křenek Jiří/profimedia.com/Profimedia

Trening je obilježila neizvjesna borba na vrhu

12.6.2026.
22:36
Tonko Medvedec
Křenek Jiří/profimedia.com/Profimedia
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Lando Norris u McLarenu bio je najbrži na drugom slobodnom treningu za VN Barcelone, nadmašivši Georgea Russella za samo devet tisućinki sekunde. Njegov kolega Oscar Piastri zaokružio je sjajan dan za momčad iz Wokinga trećim mjestom, potvrdivši da je McLaren stigao u Španjolsku kao ozbiljan konkurent.

Trening je obilježila neizvjesna borba na vrhu. Nakon što su se redovni vozači vratili u bolide, Piastri je rano postavio odlično vrijeme na medium gumama. Prelaskom na meke gume, Russell je preuzeo vodstvo s vremenom 1:15.435. Ipak, Norris je u svom brzom krugu uspio pronaći dodatnu brzinu i s nekoliko korekcija odvozio 1:15.426. Minimalni zaostaci, gdje prvu trojicu dijeli tek 57 tisućinki, najavljuju neizvjesne kvalifikacije.

Dok su McLaren i Mercedes demonstrirali snagu, neki favoriti su se mučili. Charles Leclerc bio je najbolji od ostatka na četvrtom mjestu, ali s više od tri desetinke zaostatka. Aktualni prvak Max Verstappen završio je tek kao šesti, očito nezadovoljan svojim Red Bullom. Sesija je nakratko prekinuta virtualnim sigurnosnim automobilom kada se zaustavio bolid Liama Lawsona zbog kvara na mjenjaču. Posebno težak dan imao je Aston Martin; Fernando Alonso i Lance Stroll završili su na začelju s više od četiri sekunde zaostatka.

Posljednji dio treninga timovi su posvetili simulacijama utrke, gdje su McLaren i Mercedes ponovno pokazali vrlo sličan tempo. Ferrari je također djelovao solidno na dužim dionicama, no ostaje vidjeti mogu li se Red Bull i Ferrari preko noći približiti vodećem dvojcu uoči subotnjih kvalifikacija. Najzanimljivije trenutke pogledajte OVDJE.

F1 VijestiVelika Nagrada KatalonijeBarcelona
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