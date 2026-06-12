Campos dominira u Barceloni: Naël do trećeg uzastopnog pole positiona

Francuski vozač Théophile Naël nastavio je svoju impresivnu formu u FIA Formula 3 prvenstvu, osiguravši treću uzastopnu najbolju startnu poziciju na Velikoj nagradi Španjolske. Njegov tim, Campos Racing, potvrdio je apsolutnu dominaciju na stazi Circuit de Barcelona-Catalunya, zauzevši prva dva mjesta u kvalifikacijama.

Već na jutarnjem slobodnom treningu bilo je jasno tko postavlja tempo. Campos Racing je zauzeo prva tri mjesta, signalizirajući konkurentima što mogu očekivati u nastavku dana. Théophile Naël bio je najbrži s vremenom 1:28.422, a iza njega su se smjestili momčadski kolege Ugo Ugochukwu i Ernesto Rivera, potvrđujući izvanrednu pripremljenost španjolske momčadi za domaću utrku. Ovakav rezultat dao im je ključnu psihološku prednost uoči borbe za startne pozicije.

Poslijepodnevne kvalifikacije donijele su očekivanu dramu. Iako je Naël postavio rano mjerilo, na polovici tridesetominutne sesije poredak se promijenio, a vodstvo je preuzeo njegov timski kolega Ugochukwu s vremenom 1:28.707, ispred Taita Kata i Ernesta Rivere.

Ipak, u samoj završnici, kada je pritisak bio najveći, Naël je odvozio fenomenalan krug. S vremenom 1:28.263, postavio je letvicu previsoko za sve ostale. Ugochukwu se uspio približiti na samo 39 tisućinki sekunde zaostatka, čime je Campos osigurao cijeli prvi startni red za nedjeljnu glavnu utrku. Izvanredan rezultat za tim Van Amersfoort Racing ostvario je Hiyu Yamakoshi, koji se probio na treće mjesto. Prvih deset zaokružili su Badoer, Kato, domaći vozač Bruno del Pino, Rivera, Deligny, Taponen i Slater.

Sesiju su obilježili i brojni incidenti s prekoračenjem granica staze, zbog čega su mnoga vremena bila pod istragom, no poredak na samom vrhu ostao je nepromijenjen. Dominacija Camposa u Barceloni najavljuje uzbudljiv trkaći vikend.