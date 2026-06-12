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Pogledajte najzanimljivije trenutke prvog treninga Velike nagrade Katalonije

Pogledajte najzanimljivije trenutke prvog treninga Velike nagrade Katalonije
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Foto: ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia

Aktualni prvak Formule 2, u svojem debiju, postavio je izvanredno peto vrijeme u McLarenu Landa Norrisa.

12.6.2026.
17:38
Sportski.net
ACTIVE PICTURES/profimedia.com/Profimedia
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Prvi slobodni trening za Veliku nagradu Barcelone nije bio uobičajen. Čak sedam momčadi - Mercedes, Ferrari, McLaren, Red Bull, Williams, Audi i Cadillac - iskoristilo je priliku da umjesto standardnih vozača na stazu pošalje mlade nade. Svoje bolide privremeno su ustupili i vodeći u prvenstvu Kimi Antonelli te Lewis Hamilton.

U moru novih lica najviše je impresionirao Leonardo Fornaroli. Aktualni prvak Formule 2, u svojem debiju, postavio je izvanredno peto vrijeme u McLarenu Landa Norrisa. Odličan je bio i Paul Aron, koji je za upravljačem Audija bio šesti. No, nisu svi imali toliko sreće. Najveći pehist bio je Luke Browning, koji zbog električnog kvara na Williamsovom bolidu nije odvozio nijedan krug, čime je njegova prilika propala.

Na vrhu poretka našla su se poznata imena. George Russell u Mercedesu postavio je najbrže vrijeme, potvrdivši dobru formu momčadi. Iza njega su se plasirala četiri različita bolida, s Oscarom Piastrijem u McLarenu na drugom, Charlesom Leclercom u Ferrariju na trećem i Maxom Verstappenom kao četvrtim. Trening nije prošao bez incidenata - Amerikanac Colton Herta, debitant u Cadillacu, izgubio je kontrolu i izvrtio se, no srećom bez kontakta s ogradom. Manjih problema imali su i Pierre Gasly te domaći vozač Carlos Sainz.

Prvi trening u Kataloniji ponudio je tako jedinstven uvid u budućnost sporta, ali je i potvrdio da se vodeće momčadi ne opuštaju. Ferrari je za ovu utrku donio opsežan paket aerodinamičkih poboljšanja, što najavljuje vrlo neizvjesnu borbu za vrh tijekom ostatka vikenda. Mladi vozači su pokazali svoj talent, no sada je red na veteranima da preuzmu glavnu riječ. Najzanimljivije trenutke pogledajte OVDJE.

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