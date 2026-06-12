Antonellijeva dominacija na posebnom testu: Čitav svijet sad se pita samo jedno

Kalendar Formule 1 došao je do sedme postaje sezone, Velike nagrade Barcelone - Katalonije. Nakon pete uzastopne pobjede u Monaku prošle nedjelje, karavana Formule 1 seli se u sunčanu Španjolsku. Oči čitavog svijeta uperene su prema 19-godišnjem Kimiju Antonelliju, talijanskom čudu, tinejdžeru koji je vezao pet pobjeda. I sad se svi pitaju jedno, a to je postoji li vozač ili momčad koja može prekinuti nevjerojatnu seriju Mercedesovog fenomena koji juri prema naslovu prvaka?

Staza pokraj Barcelone, koju vozači i timovi poznaju kao vlastiti džep jer su zimus na njoj testirali svoje bolide, bit će savršen poligon za novo testiranje, ne samo Antonellijeve forme, već i sposobnosti njegovih rivala da uzvrate udarac. U petak je od 13.30 na rasporedu prvi trening Velike nagrade Barcelone, dok je od 17.00 na rasporedu drugi trening. Oba treninga možete gledati na RTL-u 2 i platformi Voyo.

Mercedesov wunderkind protiv Ferrarijevog veterana

Kimi Antonelli je bez sumnje najveća priča dosadašnjeg dijela prvenstva. S pet pobjeda u nizu, mladi Talijan urezao je svoje ime u povijesne knjige i stvorio ogromnu prednost od 66 bodova ispred drugoplasiranog Lewisa Hamiltona iz Ferrarija. Njegova dominacija zasjenila je timskog kolegu Georgea Russella, koji je u sezonu ušao kao jedan od favorita za naslov. No, nakon razočaravajućeg vikenda u Monaku gdje je ostao bez bodova, Russell se našao na trećem mjestu u poretku, s ogromnih 68 bodova zaostatka za Antonellijem. Pritisak na Britanca je golem i Barcelona za njega predstavlja ključnu utrku za preokret sezone.

S druge strane garaže, u crvenom bolidu Ferrarija, sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton proživljava drugu mladost. Nakon dva uzastopna druga mjesta, Hamilton je preskočio Russella i pozicionirao se kao glavni izazivač zahuktalom Antonelliju. Britanac ne skriva zadovoljstvo u novom okruženju i jasno je poručio da je vrijeme da "podsjeti ljude tko je on". Dok se u Mercedesu odvija potencijalna drama, Ferrari tiho i strpljivo radi.

U Maranellu se nadaju da će tehničke nadogradnje, koje donose upravo u Španjolsku, biti dovoljne da se Hamiltonu pruži prilika za prvu pobjedu u crvenom kombinezonu. Ne treba zaboraviti ni ostale. Lando Norris u McLarenu i Max Verstappen u Red Bullu tražit će iskupljenje nakon odustajanja u Monaku zbog tehničkih problema.

Staza koja ne prašta i ne skriva slabosti

Circuit de Barcelona-Catalunya više nije domaćin Velike nagrade Španjolske - ta je čast pripala novoj stazi u Madridu koja će debitirati kasnije ove sezone - ali ostaje ključna točka u kalendaru. Godinama je služila kao glavno mjesto za predsezonska testiranja, što znači da momčadi raspolažu s nevjerojatnom količinom podataka o njenim zavojima i ravninama. Njena konfiguracija, s kombinacijom dugih, brzih zavoja i tehnički zahtjevnih sporijih sekcija, smatra se pravim testom aerodinamičke učinkovitosti i balansa bolida. Jednostavno rečeno, bolid koji je brz u Barceloni, brz je gotovo svugdje.

Povijest nas uči da ova staza može ponuditi i nevjerojatnu dramu. Navijači se još sjećaju 2016. godine i sudara Mercedesovih vozača Nice Rosberga i Lewisa Hamiltona u četvrtom zavoju prvog kruga, incidenta koji je širom otvorio vrata tada mladom Maxu Verstappenu za njegovu prvu pobjedu u karijeri. S obzirom na trenutnu dinamiku između Antonellija i Russella, Toto Wolff se zasigurno nada da se povijest neće ponoviti. Cjelokupni raspored događanja za vikend jamči uzbuđenje od prvog treninga u petak pa sve do nedjeljne utrke.

Vrućina i nadogradnje kao ključni faktori

Vremenska prognoza za vikend najavljuje idealne uvjete, s puno sunca i temperaturama koje će dosezati i do 27 Celzijevih stupnjeva. Kiša se ne očekuje, što znači da će strategija i upravljanje gumama biti od presudne važnosti na abrazivnom asfaltu katalonske staze. Visoka vlažnost zraka dodatno će testirati fizičku spremu vozača tijekom 66 krugova utrke.

No, pravi ključ raspleta mogli bi biti tehnički paketi koje timovi donose. Izvori iz paddocka navode da Mercedes i Ferrari stižu s važnim ADUO nadogradnjama. Posebno je zanimljiva situacija u Ferrariju, za čiji se novi aerodinamički paket, uključujući potpuno novo prednje krilo i podnicu, tvrdi da donosi čak dvije desetinke sekunde po krugu. Ako se te brojke pokažu točnima na stazi, mogli bismo svjedočiti značajnom smanjenju Mercedesove prednosti.

Vikend pred nama nudi odgovore na mnoga pitanja. Hoće li Mercedes i Antonelli nastaviti svoju nevjerojatnu seriju i potvrditi da su klasa za sebe? Može li se George Russell othrvati pritisku i vratiti u borbu za naslov? Je li Ferrarijev novi paket dovoljno dobar da Lewisa Hamiltona lansira na najvišu stepenicu postolja? Ili će, iz prikrajka, svoju priliku vrebati McLaren i Red Bull? Jedno je sigurno, utrka u Barceloni bit će sve samo ne predvidljiva.