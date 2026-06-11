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OKTANSKI CIRKUS /

Nastavlja se luda sezona: Evo kada i gdje gledati Veliku nagradu Katalonije

Nastavlja se luda sezona: Evo kada i gdje gledati Veliku nagradu Katalonije
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Foto: Profimedia

Trkaći vikend u Kataloniji slijedi tradicionalni format, bez sprint utrke

11.6.2026.
16:39
Antonela Ištvan
Profimedia
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Nakon uzbudljive utrke ulicama Monte Carla, karavana Formule 1 seli se na europsko tlo za sedmu postaju sezone 2026. godine. Ovog vikenda, od 12. do 14. lipnja, vozi se Velika nagrada Katalonije na kultnoj stazi Circuit de Barcelona-Catalunya.

Raspored i gdje gledati

Trkaći vikend u Kataloniji slijedi tradicionalni format, bez sprint utrke. Akcija započinje u petak, 12. lipnja, s dva slobodna treninga. Prvi je na rasporedu u 13:30, a drugi u 17:00 sati. U subotu, 13. lipnja, vozači će imati posljednju priliku za brušenje postavki bolida na trećem slobodnom treningu u 12:30, prije nego što se upuste u borbu za startne pozicije na kvalifikacijama koje počinju u 16:00 sati. Vrhunac vikenda, Velika nagrada Katalonije, starta u nedjelju, 14. lipnja, u 15:00 sati po našem vremenu.

Domaći ljubitelji oktanskog cirkusa moći će pratiti cjelokupni raspored događanja i sve sesije uživo putem kanala RTL-a te na streaming platformi Voyo, koja osigurava prijenos od prvog treninga do posljednjeg kruga utrke. Osim Formule 1, gledatelji će moći uživati i u utrkama Formule 2 i Formule 3, koje služe kao inkubator za buduće F1 zvijezde.

Uoči sedme utrke sezone, situacija u prvenstvu djeluje prilično jednostrano. Kimi Antonelli, Mercedesov mladi dijamant, niže pobjede i već ima ogromnih 66 bodova prednosti ispred prvog pratitelja. Njegova pobjeda u Monaku bila je peta u nizu, čime nastavlja ispisivati stranice povijesti. S druge strane garaže, njegov timski kolega George Russell proživljava teške trenutke. Britanac, koji je u sezonu ušao kao jedan od favorita za naslov, pao je na treće mjesto u poretku vozača i pod hitno mu je potreban dobar rezultat kako bi vratio samopouzdanje i smanjio zaostatak.

Između njih se ugurao Lewis Hamilton, koji u svojoj prvoj sezoni za Ferrari pokazuje zavidnu konstantnost s dva uzastopna druga mjesta. Iako još uvijek čeka na prvu pobjedu u crvenom bolidu, sedmerostruki svjetski prvak djeluje preporođeno. Ne treba otpisati ni Red Bull i McLaren. Max Verstappen i Lando Norris tražit će iskupljenje nakon tehničkih kvarova i odustajanja u Monaku, a njihove momčadi moraju pronaći konzistentnost žele li se upustiti u borbu s Mercedesom. Vremenska prognoza za vikend je idealna, s puno sunca i temperaturama do 27 stupnjeva Celzijevih, bez ikakve najave kiše, što znači da će performanse bolida doći do punog izražaja.

F1 VijestiVelika Nagrada KatalonijeBarcelonaVoyo
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