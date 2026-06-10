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VELIKI TALENT /

Talijanska momčad objavila: Dino Beganović sjeda u Ferrarijev bolid ovoga vikenda!

Talijanska momčad objavila: Dino Beganović sjeda u Ferrarijev bolid ovoga vikenda!
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Foto: Profimedia

To neće biti Dini prvi put u F1

10.6.2026.
15:47
Sportski.net
Profimedia
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Nakon kaotične Velike nagrade Monaka prošloga vikenda, nastavlja se europska turneja u kalendaru Formule 1 već ovoga vikenda u Barceloni gdje se vozi Velika nagrada Katalonije.

Petak donosi dva slobodna treninga, subota treći trening i kvalifikacije, a utrka je na rasporedu u nedjelju u 15 sati. Ferrari je objavio kako će u njihovom bolidu na prvom slobodnom treningu u Barceloni sjediti Dino Beganović, švedski vozač bosanskohercegovačkih korijena. 

 

 

To neće biti Dini prvi put u F1. Već u Bahreinu prošle godine je imao tu čast i tada je na treningu upisao vrlo dobar rezultat. Završio je na 14. mjestu, bio je drugi od šest rookieja koji su nastupili na tom treningu. Tada je zamijenio Charlesa Leclerca, svojeg idola. 

"Već sam upoznao svog heroja, Charlesa Leclerca, svog uzora. Jednog dana želim biti poput njega i voziti za Ferrari u Formuli 1. Do tada me čeka dug i težak put, ali idem korak po korak", izjavio je tada. 

Mladi 22-godišnji vozač ove sezone nastupa u Formuli 2, a ranije je briljirao i u Formuli 3. Ove sezone u F2 nastupa za DAMS Lucas Oil ekipu, a nakon četiri utrke u F2 sezoni, nalazi se na šestom mjestu. U Ferrarijevoj akademiji je od 2020.

F1 VijestiVelika Nagrada KatalonijeFerrari
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