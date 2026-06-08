FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAŽI SE REAKCIJA /

Hamilton je bijesan: 'Bio sam šokiran, iznevjeren sam...'

Hamilton je bijesan: 'Bio sam šokiran, iznevjeren sam...'
×
Foto: Matrix Images/Hasan Bratic/imago sportfotodienst/Profimedia

Hamilton nezadovoljan FIA-om

8.6.2026.
22:35
Maj Gašparac
Matrix Images/Hasan Bratic/imago sportfotodienst/Profimedia
VOYO logo
VOYO logo

Lewis Hamilton oštro je kritizirao Međunarodnu automobilističku federaciju (FIA) nakon što je na Velikoj nagradi Monaka dobio kaznu od deset sekundi bog navodnog prekoračenja ograničenja brzine u pit laneu.

'Ne postoji nikakva logika'

Hamilton je bijesan bijesan jer su drugi vozači prolazili nekažnjeno za slične prekršaje i tvrdi da u njegovom slučaju nije bilo prekršaja.

"Bio sam šokiran kad sam dobio kaznu jer nisam vozio prebrzo u boksu. Siguran sam 100 posto", izjavio je, usmjerivši frustraciju na sam sustav odlučivanja.

"Upravno tijelo mora se poboljšati i mora postojati odgovornost. Odluke se donose iza kulisa, nema transparentnosti i nema odgovornosti. Kako to možete imati u sportu?" zapitao se Hamilton.

Smatra da je bio jedini kažnjen za nešto što su radili i drugi, što je opisao kao jasan pokazatelj dvostrukih standarda

"Osjećam se vrlo iznevjereno od strane upravnog tijela", zaključio je.

Lewis HamiltonF1 VijestiVelika Nagrada MonakaFia
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike