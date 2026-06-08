Hamilton je bijesan: 'Bio sam šokiran, iznevjeren sam...'

Lewis Hamilton oštro je kritizirao Međunarodnu automobilističku federaciju (FIA) nakon što je na Velikoj nagradi Monaka dobio kaznu od deset sekundi bog navodnog prekoračenja ograničenja brzine u pit laneu.

'Ne postoji nikakva logika'

Hamilton je bijesan bijesan jer su drugi vozači prolazili nekažnjeno za slične prekršaje i tvrdi da u njegovom slučaju nije bilo prekršaja.

"Bio sam šokiran kad sam dobio kaznu jer nisam vozio prebrzo u boksu. Siguran sam 100 posto", izjavio je, usmjerivši frustraciju na sam sustav odlučivanja.

"Upravno tijelo mora se poboljšati i mora postojati odgovornost. Odluke se donose iza kulisa, nema transparentnosti i nema odgovornosti. Kako to možete imati u sportu?" zapitao se Hamilton.

Smatra da je bio jedini kažnjen za nešto što su radili i drugi, što je opisao kao jasan pokazatelj dvostrukih standarda

"Osjećam se vrlo iznevjereno od strane upravnog tijela", zaključio je.