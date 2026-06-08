Hamilton je bijesan: 'Bio sam šokiran, iznevjeren sam...'
Hamilton nezadovoljan FIA-om
Lewis Hamilton oštro je kritizirao Međunarodnu automobilističku federaciju (FIA) nakon što je na Velikoj nagradi Monaka dobio kaznu od deset sekundi bog navodnog prekoračenja ograničenja brzine u pit laneu.
'Ne postoji nikakva logika'
Hamilton je bijesan bijesan jer su drugi vozači prolazili nekažnjeno za slične prekršaje i tvrdi da u njegovom slučaju nije bilo prekršaja.
"Bio sam šokiran kad sam dobio kaznu jer nisam vozio prebrzo u boksu. Siguran sam 100 posto", izjavio je, usmjerivši frustraciju na sam sustav odlučivanja.
"Upravno tijelo mora se poboljšati i mora postojati odgovornost. Odluke se donose iza kulisa, nema transparentnosti i nema odgovornosti. Kako to možete imati u sportu?" zapitao se Hamilton.
Smatra da je bio jedini kažnjen za nešto što su radili i drugi, što je opisao kao jasan pokazatelj dvostrukih standarda
"Osjećam se vrlo iznevjereno od strane upravnog tijela", zaključio je.