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POD KRITIKOM /

Fanovi Formule 1 napali Kim Kardashian zbog jednog poteza, Lewis Hamilton odmah priskočio u pomoć

Fanovi Formule 1 napali Kim Kardashian zbog jednog poteza, Lewis Hamilton odmah priskočio u pomoć
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Foto: Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Iako je došla podržati svog voljenog na kraju se našla na meti kritika

8.6.2026.
11:19
Hot.hr
Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Lewis Hamilton (40) britanski vozač Ferrarija koji se natječe u Formuli 1, ovog je vikenda u Monaku završio na drugom mjestu, pišu strani mediji. 

Hamilton uz drugo mjesto nije skrivao ni svoju sreću zbog podrška partnerice Kim Kardashian (46), poznate američke influencerice. Isto tako, gledateljima nije promaknuo ni trenutak kada je Hamlinton poslao poljubac prije preuzimanja trofeja. "Divno je imati dobre ljude oko sebe, ljude koji te podržavaju, a ona to čini za mene svaki dan", rekao je novinarima.

Fanovi Formule 1 napali Kim Kardashian zbog jednog poteza, Lewis Hamilton odmah priskočio u pomoć
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Nažalost, Kim se našla u središtu pozornosti nakon susreta sa Martinom Bundleom, iskusnim reporterom Sky Sportsa, koji je primijetio Kim i njezinu sestru Khloe (41) te im prišao. Kim i Khloe su kratko mahnule i nastavile hodati, što inače nije uobičajen prizor.

Fanovi Formule 1 napali Kim Kardashian zbog jednog poteza, Lewis Hamilton odmah priskočio u pomoć
Foto: Antoine Lapeyre/Reveries Agency/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Ovo je izazvalo niz reakcija na društvenim mrežama i kritiku. Jedni su smatrali da je Kim trebala zastati i odgovoriti na nekoliko pitanja, a drugi su stali u njezinu obranu.

Ne postoje službene upute, ali je među obožavateljima Formule 1 dobro poznato da su Brundleovi razgovori sa slavnim uzvanicima postali dio tradicije koji se ne odbija.

Fanovi Formule 1 napali Kim Kardashian zbog jednog poteza, Lewis Hamilton odmah priskočio u pomoć
Foto: Jumeau Alexis/ABACA/Shutterstock Editorial/Profimedia

Podsjetimo, par se poznaje već dulje vrijeme, a šuškanja o ljubavnoj vezi krenule su u veljači 2026. nakon njihova romantičnog susreta u Parizu.

 

 

 

 

Kim KardashianLewis HamiltonFormula 1Zaljubljeni Do Ušiju
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