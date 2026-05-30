Problematični bivši otvorio srce o Kim Kardashian: Otkrio što osjeća prema njoj

Premda je prošlo skoro četiri godine nakon njihovog prekida, komičar Pete Davidson ovim je riječima pokazao koliko mu je još uvijek stalo do Kim Kardashian, poduzetnice i reality zvijezde koja se nedavno okušala i u ozbiljnijim glumačkim vodama.

U emisiji "The Pete Davidson Show", Davidson je pohvalio glumačke sposobnosti Kim Kardashian prisjetivši se kako je ona još ranije najavila da želi postati glumica. Spomenuo je njezine uloge u serijama poput "American Horror Story" i "All's Fair" istaknuvši koliko je oduševljen njezinim nastupima i prirodnim ponašanjem pred kamerama.

Svoje hvale zaključio je riječima kako je Kim izuzetno talentirana, toliko da je bio impresioniran njezinim nastupom.

Na njegove hvalospjeve nadovezala se i njegova gošća Nikki Glaser, američka komičarka i glumica, rekavši: "Ona je nevjerojatna. Tako je pametna. Radi što god želi."

Podsjetimo, Pete Davidson i Kim Kardashian započeli su vezu 2021. godine nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i medijskih događanja u Los Angelesu. Njihova veza brzo je privukla pažnju javnosti, no ubrzo su počele kružiti glasine o napetostima u vezi. Na kraju, par je prekinuo u kolovozu 2022. godine nakon otprilike devet mjeseci veze. Nakon prekida s Kim Kardashian, Pete Davidson je skakao iz veze u vezu, a bio je i s nekoliko poznatih dama, uključujući glumicu Phoebe Dynevor i komičarku Kimmy Campbell.