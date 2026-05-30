BAŠ LIJEPO

Problematični bivši otvorio srce o Kim Kardashian: Otkrio što osjeća prema njoj

Foto: James Warren/imago stock&people/Profimedia

Premda je od njihovog prekida prošlo gotovo četiri godine, Pete Davidson i dalje otvoreno govori o Kim Kardashian

30.5.2026.
9:24
Premda je prošlo skoro četiri godine nakon njihovog prekida, komičar Pete Davidson ovim je riječima pokazao koliko mu je još uvijek stalo do Kim Kardashian, poduzetnice i reality zvijezde koja se nedavno okušala i u ozbiljnijim glumačkim vodama.

Foto: Doug Peters/Alamy/Profimedia

U emisiji "The Pete Davidson Show", Davidson je pohvalio glumačke sposobnosti Kim Kardashian prisjetivši se kako je ona još ranije najavila da želi postati glumica. Spomenuo je njezine uloge u serijama poput "American Horror Story" i "All's Fair" istaknuvši koliko je oduševljen njezinim nastupima i prirodnim ponašanjem pred kamerama. 

Svoje hvale zaključio je riječima kako je Kim izuzetno talentirana, toliko da je bio impresioniran njezinim nastupom.

Na njegove hvalospjeve nadovezala se i njegova gošća Nikki Glaser, američka komičarka i glumica, rekavši: "Ona je nevjerojatna. Tako je pametna. Radi što god želi."

Podsjetimo, Pete Davidson i Kim Kardashian započeli su vezu 2021. godine nakon što su se upoznali preko zajedničkih prijatelja i medijskih događanja u Los Angelesu. Njihova veza brzo je privukla pažnju javnosti, no ubrzo su počele kružiti glasine o napetostima u vezi. Na kraju, par je prekinuo u kolovozu 2022. godine nakon otprilike devet mjeseci veze. Nakon prekida s Kim Kardashian, Pete Davidson je skakao iz veze u vezu, a bio je i s nekoliko poznatih dama, uključujući glumicu Phoebe Dynevor i komičarku Kimmy Campbell.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
