Slavni komičar o borbi s drogom i ključnom trenutku preokreta: 'Majčine riječi su me uništile'

Američki komičar Pete Davidson iskreno je progovorio o razlozima zbog kojih je odlučio prestati s upotrebom droge i alkohola, otkrivši da je ključni trenutak bio emotivan razgovor s majkom tijekom rehabilitacije.

Težak proces

Govoreći na nedavnom stand-up nastupu u Las Vegasu, Davidson je ispričao kako je ovaj put ozbiljno pristupio liječenju. Cilj mu je bio, kako kaže, ne samo oporaviti se nego i prestati “bacati novac na rehabilitacije”.

Foto: UrbanxDivinity/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Posebno težak dio procesa bio je takozvani “family week”, tijekom kojeg pacijenti uz pomoć terapeuta razgovaraju s članovima obitelji o utjecaju ovisnosti. Upravo je tada, tijekom videopoziva, njegova majka Amy izgovorila riječi koje su ga duboko pogodile.

'Peter, teško je biti tvoja mama jer se svakog jutra budim sa strahom da ću upaliti vijesti i vidjeti da mi je sin umro'", prisjetio se Davidson.

Davidson priznaje da ga je taj trenutak potpuno slomio i natjerao da ozbiljno preispita svoj život.

“Tu sam shvatio da moram stati”, rekao je komičar, dodajući da su upravo majčine riječi bile presudne za njegovu odluku da se napokon otrijezni.

Zdrav odnos i obitelj

Davidson danas ističe koliko mu znači trijezan život, osobito otkako je postao otac. Sa svojom partnericom dobio je kćer krajem 2025., a kaže da mu je upravo obitelj dodatna motivacija da ostane na pravom putu.

Priznaje i da ranije nije bio spreman za ozbiljan životni korak poput roditeljstva, dok se borio s ovisnošću. Tek nakon što se posvetio vlastitom oporavku, osjetio je da može graditi zdrav odnos i obitelj.

Danas, kaže, osjeća zahvalnost što je promjena došla u pravom trenutku — i u životu i u ljubavi.

