NAPOKON SE SKRASIO /

Pete Davidson: Serijski 'holivudski romantičar' dobio dijete

Pete Davidson: Serijski 'holivudski romantičar' dobio dijete
Foto: Abc/planet/profimedia

Američki komičar i glumac Pete Davidson i njegova djevojka, model Elsie Hewitt, dočekali su svoje prvo dijete

19.12.2025.
10:36
Hot.hr
Abc/planet/profimedia
Američki komičar i glumac Pete Davidson (32) i njegova djevojka, model Elsie Hewitt (29), postali su roditelji. Sretnu vijest o rođenju svoje prve kćeri par je podijelio na društvenim mrežama, otkrivši pritom i njezino ime koje nosi duboko emocionalno značenje.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli elsie (@elsie)

Dirljiva posveta ocu vatrogascu

Djevojčica, rođena 12. prosinca, dobila je ime Scottie Rose Hewitt Davidson. Ime Scottie izravna je posveta Peteovom ocu, Scottu Davidsonu, njujorškom vatrogascu koji je tragično preminuo u 33. godini života tijekom terorističkih napada 11. rujna 2001. godine. Pete je tada imao samo sedam godina, a gubitak oca ostavio je dubok trag na njegov život, o čemu je često otvoreno govorio. Srednje ime Rose djevojčica je dobila po majci Elsie, čije je to srednje ime.

Ostvarenje dugogodišnjeg sna

Davidson nikada nije krio svoju veliku želju da postane otac, ističući kako ga je upravo očeva smrt potaknula na razmišljanje o vlastitoj obitelji. U jednom je intervjuu prije nekoliko godina izjavio kako jedva čeka imati dijete kako bi mu mogao "biti podrška" i pružiti mu sve ono što on nije imao. "Otkako mi je otac umro, govorio sam: 'Jedva čekam imati dijete'. Razlog je bio taj što ne želim da se ijedno dijete ikada osjeća kao što sam se ja osjećao", objasnio je komičar.

Sreću podijelili s obožavateljima

Ponosna majka Elsie Hewitt podijelila je na Instagramu seriju fotografija iz bolnice na kojima par nježno grli svoju novorođenu kćer. "Naša savršena anđeoska djevojčica stigla je 12. 12. 2025.", napisala je. U objavi je dodala i osobne poruke. "Moj najbolji rad do sada. Apsolutno sam preplavljena ljubavlju, zahvalnošću i nevjericom", poručila je Elsie, dok je Pete u svom stilu kratko dodao: "Wu tang forever".

