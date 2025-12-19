FREEMAIL
HOROR U SLAVONIJI /

Maloljetniku eksplodirala petarda u ruci, hitno je prebačen u bolnicu

Maloljetniku eksplodirala petarda u ruci, hitno je prebačen u bolnicu
Foto: Borna Filic/pixsell

Teška nesreća s pirotehnikom dogodila se sinoć u Privlaci, gdje je maloljetnik zadobio ozbiljne ozljede nakon što mu je petarda eksplodirala u ruci

19.12.2025.
15:41
danas.hr
Borna Filic/pixsell
Policijska postaja Otok zaprimila je dojavu oko 19.30 sati da je maloljetnik u Privlaci nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3. U jednom trenutku pirotehničko sredstvo aktiviralo se u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede desne ruke, piše Večernji list.

Ozlijeđeni maloljetnik hitno je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a zbog težine ozljeda naknadno je prebačen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu je pružena daljnja liječnička pomoć.

Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

POGLEDAJTE VIDEO: Policija na nogama zbog ilegalne pirotehnike u Hrvatskoj: 'Ovo da vam eksplodira - vi ste mrtvi'

OsijekPetardeOzljedaPirotehnika
