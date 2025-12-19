Maloljetniku eksplodirala petarda u ruci, hitno je prebačen u bolnicu

Policijska postaja Otok zaprimila je dojavu oko 19.30 sati da je maloljetnik u Privlaci nepravilno rukovao pirotehničkim sredstvom kategorije F3. U jednom trenutku pirotehničko sredstvo aktiviralo se u njegovoj ruci, pri čemu je zadobio teške tjelesne ozljede desne ruke, piše Večernji list.

Ozlijeđeni maloljetnik hitno je prevezen u Opću županijsku bolnicu u Vinkovcima, a zbog težine ozljeda naknadno je prebačen u Klinički bolnički centar Osijek, gdje mu je pružena daljnja liječnička pomoć.

Policijski službenici na mjestu događaja obavili su očevid, a u tijeku je i kriminalističko istraživanje kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog događaja.

